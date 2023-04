Nuovo ‘rinforzo’ per la Juventus: adesso è UFFICIALE, il comunicato del club

Adesso è ufficiale, un rinforzo decisamente importante per la squadra di Allegri. C’è il comunicato del club bianconero.

Juventus, adesso è arrivato anche il comunicato del club. Per la gioia di Allegri il rinforzo è arrivato. Si tratta di un giocatore importante che ha già avuto modo di mettersi in mostra con la prima squadra e da adesso ne farà, ufficialmente, parte.

Enzo Barrenechea sarà ufficialmente parte della prima squadra. Il giovanissimo argentino, già visto in diverse occasioni in campo proprio con la squadra allenata da Massimiliano Allegri, adesso sarà ufficialmente a disposizione per più gare.

Barrenechea in prima squadra: ufficiale il comunicato della Juventus

per la gioia di Allegri ma, in generale, per tutto l’ambiente, il ragazzo prenderà parte alla prima squadra della Juventus. Una notizia assolutamente importante giustificata dalle prestazioni sempre più convincenti del ragazzo che adesso non lasciano nessun dubbio sulle sue qualità.

Volontà che arriva anche dall’allenatore che, infatti, l’ha già fatto entrare in campo in più occasioni anche in sfide cruciali. Ora il giovanissimo sarà un potenziale titolare del futuro. Staremo a vedere se questa promozione porterà un ulteriore crescita nel ragazzo che sta dimostrando di avere l’autentico phisique du role per ambire ai vertici e disputare competizioni importanti. La Juventus esulta, così come i tifosi che credono molto nelle sue potenzialità.