Voti Juventus-Verona 1-0, Kean croce e delizia: Szczesny salva tutto

Voti Juventus-Verona, decide Moise Kean, e Allegri vede da vicino la zona Europa. Decisivo anche Szcescny, col paratone che vale tre punti

L’ha decisa Moise Kean, che dopo un primo tempo sottotono si è fatto trovare pronto. Così come all’andata. Una partita complicatissima quella contro il Verona. Ma la Juve l’ha portata a casa. Insomma, tre punti di platino per la squadra di Massimiliano Allegri, che nel secondo tempo ha dato spazio anche a Di Maria, a Vlahovic e Kostic, anche per testarli in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

Bene, la Juve in questo momento vede da vicino anche la zona Europa, nonostante il meno quindici in classifica che avrebbe potuto abbattere chiunque. Non la squadra di Allegri che sicuramente dopo qualche settimana di sbandamento ha rimesso le cose a posto. Il modo migliore per avvicinarsi alla fase caldissima della stagione, con la doppia sfida in Europa League contro lo Sporting e con una finale di Coppa da cercare di conquistare a tutti i costi contro i rivali di sempre.

Voti Juventus-Verona, Cuadrado e De Sciglio bocciati

Insomma, ecco quelle che sono le nostre pagelle. Sì, ci sono alcuni che hanno reso al di sotto delle aspettative, vedi Cuadrado ad esempio che non si prende la sufficienza. Così Come Milik, che però dalla sua ha il fatto di essere al rientro dopo un lungo infortunio.

Tra i bocciati anche De Sciglio, anche lui arrugginito. Mentre il solito Kostic: entra in campo, dà l’anima, attacca, difende, accelera. Diciamo che al momento è un giocatore imprescindibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7, Gatti 6,5, Bremer 6, Danilo 6, Cuadrado 5,5 (65′ Kostic 6,5), Fagioli 6, Locatelli 7, Barrenechea 5 (46′ st Miretti 6,5), De Sciglio 5, Milik 5,5 (60′ Vlahovic 5,5), Kean 6,5 (60′ Di Maria 5,5).