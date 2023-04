Calciomercato Juventus, esonero ufficiale e panchine girevoli

Salta un’altra panchina in Inghilterra: esonero ufficiale e nuovo intreccio tra allenatori che coinvolge la Juventus

Continua la giostra delle panchine in giro per l’Europa: dopo gli esoneri in fila di Julian Nagelsmann dal Bayern Monaco e Antonio Conte dal Tottenham, salta un’altra panchina.

La sconfitta per 2-0 contro l’Aston Villa costa cara a Graham Potter che viene esonerato. Dopo il primo esonero stagionale di Thomas Tuchel, arriva anche il secondo a pochi mesi dal termine della stagione. Il Chelsea sta vivendo una stagione disastrosa, soprattutto in ottica campionato. Nonostante i quarti di finale di Champions League raggiunti dove affronterà il Real Madrid campione in carica, i ‘Blues’ si ritrovano all’undicesimo posto in campionato e attualmente fuori dalla prossima Champions. Il subentro di Potter al posto di Tuchel non ha portato i risultati sperati e neppure il mercato faraonico di gennaio con gli arrivi di Enzo Fernandez, Mudryk, Joao Felix è servito a migliorare la situazione. Il Chelsea ha deciso di sollevare dall’incarico Graham Potter e di affidare la squadra all’allenatore in seconda. Di seguito il comunicato ufficiale del club londinese.

Juventus, il Chelsea esonera Potter: Allegri diventa un’opzione

Il comunicato del Chelsea: “A nome di tutto il club, vogliamo ringraziare sinceramente Graham per il suo contributo al Chelsea. Abbiamo il massimo rispetto per Graham come allenatore e come persona.

Si è sempre comportato con professionalità e integrità e siamo tutti delusi da questo risultato. Bruno Saltor si occuperà della squadra come capo allenatore ad interim. Insieme ai nostri incredibili fan, sosterremo tutti Bruno e la squadra mentre ci concentriamo sul resto della stagione. Abbiamo ancora 10 partite di Premier League e un quarto di finale di Champions League davanti. Metteremo ogni sforzo e impegno in ognuna di queste partite in modo da poter concludere la stagione alla grande”. Un esonero che potrebbe riguardare anche la Juventus. Massimiliano Allegri, infatti, potrebbe diventare un nuovo candidato per la panchina del Chelsea, insieme ad altri allenatori come Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane che in passato sono stati accostati proprio alla Juve.

L’allenatore toscano era quasi in procinto di lasciare la Juventus dopo la disastrosa prima parte di stagione. Nella seconda parte, però, la Juventus è rinata e buona parte del merito è del suo allenatore che ha saputo gestire un momento delicatissimo, dovuto alla penalizzazione di 15 punti e dei risultati sportivi negativi. Adesso la Juventus è tornata in pista e lo status di Allegri è nuovamente salito. Il Chelsea potrebbe pensarci per la prossima stagione.