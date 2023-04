Firmino signori, firmino: la Roma ‘frega’ la Juventus, colpo deluxe

La Roma si inserisce e frega Firmino alla Juventus: il punto sul centravanti del Liverpool

La Juventus vuole provare a cogliere le occasioni di mercato che potrebbero presentarsi a parametro zero nei prossimi mesi.

La società segue diversi giocatori in scadenza che potrebbero rappresentare delle ghiotte opportunità. Uno di questi è sicuramente il difensore francese di origini camerunesi Evan N’Dicka, in scadenza a giugno 2023 con l’Eintracht Francoforte. Un altro giocatore che piace tanto alla ‘Vecchia Signora’ dei futuri free agent è Alejandro Grimaldo, anche lui arrivato al termine del suo contratto col Benfica che, però, continua a sperare di convincerlo a rinnovare. C’è poi una vera e propria suggestione che riguarda l’attacco. Le big di Serie A lo seguono da tempo e questa volta sembra arrivato il momento giusto per tentare l’affondo decisivo. Il giocatore in questione è Roberto Firmino, in scadenza a fine stagione con il Liverpool.

Juventus, la Roma si inserisce per Firmino a parametro zero

Il matrimonio tra il Liverpool e Firmino è ormai giunto alla fine. Secondo quanto evidenziato da ‘Torcedores.com’, il centravanti brasiliano avrebbe esternato il suo desiderio di lasciare l’Inghilterra.

Firmino è stato legato da un sentimento profondo ai ‘Reds’, ma adesso ha voglia di una nuova esperienza, al di fuori della Premier League. Ci sono diverse opzioni nel suo futuro e una di queste è il Barcellona che spera di convincerlo ad approdare in Catalogna. Un’altra squadra che sta pensando di reclutare Firmino è il Benfica che pochi mesi si è visto strappare via Darwin Nunez proprio dal Liverpool. Anche il Borussia Dortmund non esclude la possibilità di riportarlo in Bundesliga dopo il suo passato di cinque stagioni all’Hoffenheim. Tra le candidate c’è anche l’Inter che fino a pochi mesi fa sembrava molto vicina al giocatore. Naturalmente non manca il pressing della Juventus che, però, potrebbe essere scavalcata inaspettatamente dalla Roma. I giallorossi vogliono un nuovo attaccante e il brasiliano stuzzica molto le fantasie di José Mourinho.

irmino potrebbe essere allettato dalla possibilità di provare una nuova esperienza in Italia. A quel punto sarebbe lui a decidere quale opzione tra Juventus e Roma sarebbe più di suo gradimento. A Torino ritroverebbe tanti brasiliani: da Danilo a Bremer e Alex Sandro e questo potrebbe rappresentare un fattore da non sottovalutare. Quel che è certo è che Firmino lascerà il Liverpool a fine stagione e se pur la sua carta d’identità dica 31 alla voce età, le big di Serie A fremono per poterlo accogliere.