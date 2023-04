Promessa d’amore alla Juventus: “Non mi vedo in un altro posto”

La Juventus non finisce di stupire e grazie alla vittoria di ieri sera ottenuta sul campo del Verona può continuare nella sua rincorsa al quarto posto.

Un obiettivo che fino a qualche settimana fa sembrava davvero impossibile da raggiungere, vista la penalizzazione di 15 punti inflitta alla squadra di Allegri. Ma davanti le altre big hanno rallentato mentre i bianconeri non si sono persi d’animo, riuscendo a rendere sempre meno ampio il divario. Ora agguantare la zona Champions non è più un miraggio.

Certo ancora c’è tanta strada da fare, ma non bisogna dimenticarsi che la Juventus attende l’esito del ricorso presentato contro la penalizzazione. Un esito che, se positivo come i tifosi sperano, potrebbe nuovamente ribaltare la graduatoria. Assicurando all’undici torinese un piazzamento tra le prime quattro. Proprio da questo finale di stagione si potranno capire anche quali saranno le mosse di mercato che il club effettuerà nella prossima estate.

Juventus, Szczesny: “Non giocherò in un altro top club”

Di sicuro ci saranno delle conferme importanti, perché una squadra che vuole vincere non può non avere a disposizione grandi campioni, elementi d’esperienza. La Juventus deve guardare al portiere del futuro, ma per adesso la porta è in buone mani. E Szczesny non ha alcuna intenzione di cambiare aria. Lo ha confermato lui stesso nel post partita.

“Sono contento alla Juventus. Il mio contratto scade nel 2024? Non è un problema, è la prima volta che qualcuno ne parla. Non mi vedo in un altro top club dopo in carriera” ha detto a Sky Sport. Si vedrà dunque nei prossimi mesi se la volontà del club sarà quella di prolungare o meno. Szczesny ha parlato anche della classifica della sua Juve: “quella che guardo io è un’altra, siamo 9 punti davanti all’Inter e a 7 sulla Lazio. Senza i 15 punti siamo ancora un po’ dietro, ma siamo sulla strada giusta per la zona Champions” sono le parole del polacco.