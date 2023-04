Del Piero alla Juventus, tifosi spiazzati: la società ha deciso

Emergono delle novità sul futuro di Del Piero alla Juventus. Ecco cosa sta succedendo.

Ieri Alex era sugli spalti dell’Allianz Stadium, ha assistito alla vittoria dei bianconeri. Al minuto numero ventitré i tifosi gli hanno dedicato cori e applausi. L’ex capitano è ancora nei cuori di tanti supporters che sognano un suo ritorno al club, magari in un ruolo dirigenziale. Ecco le ultimissime notizie sul possibile approdo in società di Alessandro Del Piero che potrebbe tornare alla Juventus.

Il nome di Alessandro Del Piero è quello che, più di tutti, stuzzica il tifoso della Juventus. Subito dopo le dimissioni dell’ex Cda bianconero e del presidente Agnelli, in molti hanno chiesto a gran voce il ritorno all’interno del club dell’ex capitano. La Exor, che non ha mai nascosto la stima nei confronti di Alex, ha deciso di chiamare figure tecniche come Ferrero e Scanavino e di affidare l’area sportivo a Calvo. Ma per il futuro le cose potrebbero cambiare. Non è un mistero che la Juventus sia alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. I nomi che girano sono tanti: da Massara a Giuntoli passando per Giovanni Rossi del Sassuolo fino a Pablo Longoria, ex responsabile scouting della Juventus dal 2015 al 2018 e attuale presidente del Marsiglia. Oltre all’ingresso del nuovo ds potrebbe esserci anche l’arrivo di un Club Manager, una figura nuova da ambasciatore tra società e area sportivo. E in questo ruolo sarebbe ideale individuare un ex giocatore, bandiera. Ecco perché sono sempre più insistenti le voci sul ritorno alla Juventus di Alessandro Del Piero: svelate le ultimissime notizie.

Juventus: Del Piero in società? L’annuncio spiazza i tifosi

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione in merito al ritorno alla Juventus di Alessandro Del Piero che potrebbe ricoprire un nuovo ruolo dirigenziale. Ecco come stanno le cose.

Ieri il ritorno allo Stadium di Del Piero ha riaperto le porte ad un possibile ingresso in società dell’ex capitano bianconero. Molti tifosi, anche sui social, hanno espresso il loro punto di vista. Ma la società Juventus ha un altro pensiero. Secondo le ultime indiscrezioni, ad oggi non ci sono speranze affinché ciò accada. Del Piero non avrà alcun ruolo nella Juve. L’ex capitano ha intrapreso un altra carriera, più istituzionale e da commentatore televisivo. E la nuova società sta guardando con interesse all’ingresso di un esperto direttore sportivo. Le parti in avanti potranno riparlare di questa ipotesi ma ad oggi la situazione è questa.