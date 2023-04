Discussione accesa tra Chiesa e lo staff della Juventus: cosa è successo

Ultimissime notizie Juventus. Nuovo retroscena relativa alla discussione tra lo staff bianconero e Federico Chiesa. Svelati i motivi della lite.

Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi esami strumentali per capire meglio le condizioni fisiche di Federico Chiesa, che ieri non ha preso parte alla vittoria della Juventus contro l’Hellas Verona. Il calciatore, almeno inizialmente, sembrava recuperato per questa partita. Durante la pausa delle Nazionali si era recato in Austria per degli accertamenti che avevano escluso eventuali problemi al ginocchio. E invece, dopo un confronto con lo staff della Juventus, è arrivata la decisione di Allegri di non convocare Chiesa contro il Verona. Alla base di ciò un nuovo problema che il giocatore ha accusato proprio alla vigilia di questa partita. Da ciò sarebbe scaturita una discussione accesa tra i preparatori della Juventus e Chiesa con il ragazzo che avrebbe manifestato tutta la propria delusione per i continui dolori. Lo staff ha provato a spronare l’ex Fiorentina, invitandolo a stringere i denti. Ma alla fine ha prevalso la linea di Chiesa, che non è stato convocato. Adesso i medici stanno lavorando per fargli un altro esame approfondito, l’artroscopia a fibra ottica. Ecco perché nei prossimi giorni si capiranno i tempi di recupero di Chiesa e se sarà a disposizione contro l’Inter anche se ad oggi la sua presenza è quasi improbabile, a meno di miglioramenti improvvisi.