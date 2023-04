Juventus fuori dall’Europa: l’UEFA l’ha fatto di nuovo

La Juventus è entrata nella fase cruciale della sua stagione, con il mese di aprile che sarà decisivo per capire le ambizioni della formazione di Allegri.

L’obiettivo principale è quello di riuscire a partecipare alla prossima edizione della Champions League. Importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico. Gli introiti cospicui che garantisce il torneo sono cruciali anche per quanto riguarda la programmazione del mercato.

La Juventus ha due modi per riuscire a tagliare questo traguardo. Il primo passa dal campionato, dove nonostante la penalizzazione di 15 punti il quarto posto non è più una missione impossibile. Anche perché il club attende l’esito del ricorso presentato. E poi c’è la porta dell’Europa League, vincerla gli consentirebbe di calcare il palcoscenico più prestigioso nella prossima stagione. Con un punto interrogativo doveroso.

Juventus, l’Uefa attende il cambio di rotta del club sulla Superlega

Riguardo il futuro in Europa, la Uefa – come si legge su calciomercato.it – ha ottenuto direttamente dalla Procura di Torino tutta la documentazione legata all’inchiesta Prisma. Sanzioni in vista per i bianconeri? A dire il vero stando alle ultime indiscrezioni l’organismo di Nyon sta cercando di tendere una mano alla società torinese.

L’Uefa infatti auspica un repentino cambio di rotta da parte della Juventus riguardo la questione della Superlega. La dirigenza è cambiata e Ceferin si aspetta che il nuovo cda rompa i ponti con il passato e chiuda quel capitolo. Sarebbe un venirsi incontro reciproco per una Uefa che sa benissimo quanto sarebbe comunque importante avere i bianconeri in Europa, per il prestigio del club e per il ritorno d’immagine, visti i milioni di tifosi sparsi in giro per il mondo. Per adesso ci sarebbero stati dei contatti tra le parti ma nessun incontro ufficiale.