Gioia a metà: UFFICIALE, salta Lazio-Juventus

Tre punti importanti per la Juventus che prosegue la sua scalata verso il quarto posto della classifica dopo aver superato di misura il Verona.

Che contro gli scaligeri non sarebbe stato facile portare a casa l’intera posta in palio era facile da pronosticare. Ma i bianconeri, attesi da tanti impegni importanti in questo mese di aprile, hanno saputo gestire bene il vantaggio maturato e hanno portato a casa l’ennesima vittoria.

“Potevamo fare meglio dopo il gol e raddoppiare, senza dare loro la possibilità di avvicinarsi alla nostra area, dobbiamo migliorare su questo, ma i ragazzi stanno facendo cose importanti. Andiamo avanti un passo alla volta, al di là della classifica. Adesso c’è l’Inter” ha detto Allegri come si legge sul sito ufficiale del club. Ma dopo i nerazzurri ci sarà da rituffarsi ancora in serie A con una trasferta molto delicata.

Juventus, Kean sarà squalificato: niente Lazio

L’uomo che ha deciso le sorti dell’incontro con il Verona è stato Moise Kean. Suo il gol che ha portato i tre punti, una bella iniezione di fiducia per il giovane attaccante, al quale Allegri ha concesso nuovamente una chance dopo l’ingenuo rosso rimediato contro la Roma pochi secondi dopo essere sceso in campo.

Il tecnico livornese però dovrà rinunciare nuovamente a lui nel prossimo impegno di campionato contro la Lazio all’Olimpico. Kean infatti era diffidato ed ha rimediato un cartellino giallo nella ripresa per un fallo commesso a centrocampo. Dunque per lui è in arrivo una giornata di squalifica. Davvero un peccato perché, in questa fase della stagione più che mai, la Juventus ha bisogno di tutte le alternative che ha in organico. In ogni caso è stato recuperato anche Milik e con il ritorno di Chiesa non ci sarà emergenza nel reparto offensivo.