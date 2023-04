Calciomercato Juventus, la big non lo conferma: suggestione dalla Spagna

La big spagnola potrebbe sacrificare uno dei suoi big a fine stagione: la Juventus con l’incasso di una cessione illustre potrebbe provarci

La Juventus ha diversi obiettivi di mercato nel mirino in vista della prossima stagione. Alcuni sono potenziali colpi a parametro zero, altri più delle suggestioni.

Evan N’Dicka e Alejandro Grimaldo sono i principali obiettivi per la difesa, entrambi in scadenza rispettivamente con l’Eintracht Francoforte e con il Benfica. I bianconeri, però, monitorano anche le situazioni di Mason Mount e Marco Asensio. Entrambi sono in una situazione piuttosto complicata con i rispettivi club. Asensio non sembra intenzionato a rinnovare col Real Madrid alle condizioni del club spagnolo. Situazione simile a quella del trequartista inglese con il Chelsea; Mount, infatti, avrebbe rifiutato il rinnovo a determinate condizioni economiche. Due suggestioni che la Juventus continua a portare avanti e alle quali potrebbe aggiungersene un’altra.

Juventus, il Barcellona ‘scarica’ Ferran Torres: occasione per i bianconeri

Uno dei prossimi obiettivi di mercato della Juventus potrebbe arrivare dalla Spagna, in particolare dal Barcellona.

Il giocatore in questione è Ferran Torres. L’attaccante ex Manchester City non ha convinto in pieno la società catalana e potrebbe non essere confermato a fine stagione. L’attaccante spagnolo classe 2000 ha un contratto molto lungo con i blaugrana, fino a giugno 2027, ma il Barça potrebbe decidere di monetizzare mettendolo sul mercato, come sottolineato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’. Il Barcellona ha investito 55 milioni di euro per prelevarlo dalla squadra di Guardiola ma Ferran non ha rispettato in pieno le attese: appena 6 gol in stagione tra campionato e coppe. Il quotidiano ‘Sport’ assicura che il giocatore ha tutte le intenzioni di non lasciare il club spagnolo e di riconquistarsi la fiducia di Xavi. Il Barcellona, però, valuta concretamente l’ipotesi di sacrificarlo a fine stagione. La Juventus non ha le possibilità economiche per soddisfare le richieste del club di Joan Laporta ma ha diverse situazioni che potrebbero sbloccarsi. Infatti, con un’ipotetica cessione di un big tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, la pista Ferran Torres potrebbe diventare più che una semplice suggestione.