Calciomercato Juventus, scambio con Dybala: Allegri beffato

Paulo Dybala può rientrare nello scambio di mercato con la big: la Juventus perde il treno per il centravanti e rimane beffata

La stagione di Paulo Dybala continua a confermarsi positiva e anche oggi l’argentino ha lasciato il segno contro la Sampdoria, firmando il decimo centro del suo campionato.

L’ex numero dieci della Juventus sta trascinando i giallorossi ed è già un idolo per i tifosi della Roma che ha agganciato l’Inter al terzo posto e ha un quarto di finale di Europa League da giocare. Tra campionato e coppe sono già 14 i gol e 8 gli assist. La figura di Dybala sarà ancora più fondamentale in questo rush finale per la squadra di José Mourinho ma il suo nome è sempre molto caldo in chiave mercato. La ‘Joya’ in estate ha firmato un contratto con la Roma fino al 2025 ma il suo nome rimane nei pensieri dell’Inter. Beppe Marotta ci è andato molto vicino in estate, decidendo poi di virare sul ritorno Romelu Lukaku. L’argentino ex Palermo e Juventus, però, rimane un pallino per la dirigenza nerazzurra che in estate vorrebbe riprovarci. L’Inter ha diverse situazioni ancora irrisolte ma in estate potrebbe tentare il nuovo assalto a Dybala.

Juventus, assalto dell’Atletico a Dybala: scambio con Morata e Allegri beffato

I piani dell’Inter in ottica Dybala potrebbero essere sconvolti dall’inserimento dell’Atletico Madrid dell’ex nerazzurro Diego Pablo Simeone.

Come riportato da ‘Interlive’, il ‘Cholo’ Simeone potrebbe chiedere all’Atletico di tentare l’assalto a Dybala. Si tratterebbe dell’ennesimo innesto sudamericano per i ‘Colchoneros’. La ‘Joya’ ha una clausola rescissoria di 12 milioni destinata all’estero e per portarsi più avanti l’Atletico potrebbe inserire nell’affare anche il cartellino di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo non è nelle grazie di Simeone e, ad un anno dalla scadenza del suo contratto, potrebbe diventare sacrificabile per il club madrileno. Un affare che taglierebbe fuori in primis l’Inter per Dybala, ma anche la Juventus per Morata. Allegri, infatti, vorrebbe riaccogliere il centravanti ex Real Madrid e Chelsea ma l’Atletico Madrid ha altri piani che manderebbero fuori gioco la ‘Vecchia Signora’. La Roma, dal canto suo, non è soddisfatta dal rendimento dei suoi attaccanti: Tammy Abraham che quest’anno sta deludendo notevolmente le attese e anche Belotti non convince. Di conseguenza Mourinho potrebbe aver un grande bisogno di un attaccante come Morata per rinforzare il reparto. Uno scambio, quello tra Dybala e Morata, che potrebbe scaldarsi nei prossimi mesi in vista del prossimo calciomercato estivo.