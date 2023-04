Calciomercato Juventus, storico ritorno: contatto ufficiale con il presidente

La Juventus deve iniziare a pensare al futuro, anche se al momento sono tanti i nodi interrogativi che attanagliano la squadra bianconera.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri sta andando al massimo. E’ impegnata su più fronti e sta cercando di ottenere più successi possibili. L’obiettivo è quello di riuscire ad arrivare in fondo all’Europa League e alla Coppa Italia, cercando però pure il pass per la prossima edizione della Champions League.

Non solo vicende legate al campo però per la Juventus in questo periodo. Perché si attende con ansia l’esito del ricorso presentato contro la penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta ai bianconeri. Che sono coinvolti anche in altre inchieste che potrebbero ridefinire il cammino futuro della squadra. Con tanti elementi della rosa che si avvicinano alla scadenza e che andranno sostituiti nel migliore dei modi.

Juventus, contatto per un ritorno di Del Piero come dirigente

Non ci sono però solamente i calciatori nei pensieri della dirigenza, che deve continuare a rinnovarsi dopo che c’è stato il drastico cambiamento legato alle dimissioni del presidente Agnelli (e non solo). I tifosi confidano in un grande ritorno, legato ad un nome che ha fatto la storia della Juventus.

Stiamo parlando di Alex Del Piero, numero dieci che ha scritto delle pagine straordinarie del club grazie ai suoi gol e alle sue giocatore. Un uomo di calcio molto apprezzato in tutto il mondo, icona bianconera che i supporters sperano possa entrare a far parte ufficialmente del mondo Juve. Come ha scritto il Corriere della Sera il presidente Ferrero lo ha contattato e lui deve decidere il suo ruolo. O vicepresidente oppure, come forse preferirebbe, un ruolo operativo da dirigente. Se ne riparlerà in ogni caso nelle prossime settimane, al momento non è una priorità per il club.