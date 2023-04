Juventus-Inter, sipario chiuso: accordo totale e firma sul contratto

Juventus-Inter, bianconeri e nerazzurri beffati: il futuro del calciatore continuerà ad essere in Germania.

Un altro Juventus-Inter, a distanza di poco più di tre settimane dall’ultimo. I due incontri di campionato se li è aggiudicati la Signora: poco prima dell’inizio del Mondiale qatariota i bianconeri ebbero la meglio 2-0 grazie ai gol di Rabiot e Fagioli; a San Siro, invece, è stata decisiva una rete di Kostic. I nerazzurri proveranno a vendicarsi nella semifinale di Coppa Italia, che si giocherà tra andata e ritorno.

La prima delle due sfide è in programma domani all’Allianz Stadium. Chi ci arriva meglio è sicuramente la squadra di Massimiliano Allegri, che è reduce dall’ennesima vittoria in campionato. Sabato scorso la Juve ha prevalso sul Verona: altri tre punti fondamentali che riportano Szczesny e compagni a ridosso della zona Champions League. In attesa, ovviamente, dell’esito del ricorso dei legali bianconeri al Collegio di Garanzia del Coni, che il prossimo 19 aprile deciderà se annullare o meno la penalizzazione di 15 punti inflitta a gennaio dalla Corte federale. L’Inter, invece, è in piena crisi: sabato ha perso la seconda gara casalinga consecutiva con la Fiorentina ed ora il quarto posto è a rischio.

Juventus-Inter, Bensebaini ha chiuso con il Borussia Dortmund

Ma al di là di quale sarà l’esito del derby d’Italia di coppa, il mercato estivo potrebbe essere un altro terreno di scontro, come lo fu lo scorso anno per l’ex torinista Bremer.

Inter e Juventus, rivali anche per quanto riguarda i prossimi obiettivi. Uno di questi è Ramy Bensebaini, ventisettenne terzino sinistro del Borussia Monchengladbach che a giugno lascerà a zero il suo attuale club. Bianconeri e nerazzurri lo seguono da tempo ed i primi potrebbero farne il successore di Alex Sandro, il cui rinnovo resta sempre in bilico. Per entrambe, però, arrivano cattive notizie dalla Germania. Come racconta la redazione di Sky Sport tedesca, il giocatore algerino ha già firmato l’accordo con il Borussia Dortmund, altra società che l’aveva messo nel mirino.