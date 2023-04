Calciomercato Juventus, abito Real su misura: Allegri ‘perde’ il mediano

Calciomercato Juventus, Allegri ‘perde’ il mediano a causa del Real Madrid. Non ci sono più dubbi: hanno scelto lui.

Plurime valutazioni andranno condotte in casa bianconera a fine campionato, anche in base ai responsi del 19 aprile e le consequenziali ripercussioni che esse avranno sul fronte societario e, più in generale, su una realtà bianconera che, almeno sul campo, sta dimostrando passo dopo passo di essere tutt’altro che in balia delle difficoltà.

Piazzamenti finali e sentenze daranno una mano a capire che futuro spetterà alla squadra di Allegri, reduce fin qui da un cammino iniziato male ma pian piano guarita e attualmente figurante come in netta ripresa, come evidenziato da un andamento in campionato che rende tutt’altro che utopistici scenari fino a qualche tempo fa poco credibili.

Seppur con la consapevolezza di dover restare concentrati su un presente dal grande valore per gli apparecchiamenti futuri, non devono intanto sfuggire novità di non poco conto che tangono il mondo bianconero.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid vuole il gioiellino campione del mondo

Restando unicamente sulle questioni di campo, infatti, la Juventus dovrà adottare una serie di contromisure per ovviare a delle defezioni palesate nel corso di questa stagione e che andranno certamente affrontate durante il trimestre estivo.

Il calciomercato della Juventus potrebbe essere per certi versi olistico, caratterizzato cioè ad adottare dei miglioramenti di natura universale e perfezionare una compagine apparsa perfettibile in più di una regione di campo. Certamente andrà capito anche il da farsi a centrocampo, laddove Leandro Paredes, tra i vari, ha reso meno delle aspettative.

In attesa di comprendere lo status del Pogba 2.0, la Juventus si sta muovendo da tempo su plurimi profili. Tra questi c’era fino a qualche tempo fa il campione del mondo, Alexis Mac Allister, divenuto inattesamente tra i protagonisti della vittoria in Qatar di Messi e compagni.

Il centrocampista del Brighton è tra i nomi in lizza in casa Real Madrid e il suo futuro potrebbe proprio essere nella capitale spagnola.