Bufera prima del match: la Juventus lo prende dall’Inter!

Poco più di due settimane dopo, è ancora Juventus contro Inter. Un derby d’Italia infinito: quest’anno, infatti, saranno ben quattro, alla fine, le sfide tra bianconeri e nerazzurri.

Archiviati i due match di campionato, entrambi appannaggio della squadra di Massimiliano Allegri, ora tocca alla Coppa Italia. Andata allo Stadium, ritorno a San Siro: in palio la finalissima dell’Olimpico dove ci sarà una tra Cremonese e Fiorentina. L’Inter avrà senz’altro il dente avvelenato dopo la sconfitta rimediata lo scorso 19 marzo. A Milano la decise una rete di Kostic, ma è ancora molto forte l’eco delle polemiche sul presunto tocco di mano di Adrien Rabiot. Un episodio discusso che non è andato giù a Simone Inzaghi e i suoi uomini, che chiedevano a gran voce l’annullamento del gol realizzato dall’esterno serbo. In casa Inter il clima è teso ancora oggi, ma soprattutto per via dell’ennesimo risultato negativo collezionato dai nerazzurri, che sabato scorso si sono arresi anche alla Fiorentina, rimediando la decima sconfitta del loro campionato.

Bufera prima del match, niente accordo per Bastoni: Juve pronta a “corteggiare” il centrale

Insomma, la Juventus potrebbe dare il colpo di grazia ad una squadra che si avvicina al match di Coppa Italia con l’umore sotto i piedi.

E non è tutto. Insieme ai giocatori, la società è stata di nuovo “pizzicata” dai tifosi che pretendono chiarezza riguardo al futuro del club. In estate, infatti, l’Inter perderà uno dei capisaldi della difesa, Milan Skriniar, che ha già in mano un accordo con il Psg. Il centrale slovacco proseguirà dunque la sua carriera a Parigi. Ma non è l’unico che potrebbe salutare. Sta per entrare nel vivo, come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la trattativa per il rinnovo di Alessandro Bastoni, il cui contratto scadrà nel 2024. Le due parti, secondo il quotidiano torinese, oggi sono molto distanti. Marotta e Ausilio non vorrebbero andare oltre i cinque milioni all’anno, due in più rispetto a quello che percepisce attualmente Bastoni. Tuttosport è convinto che anche la Juventus possa farsi sotto nel caso in cui il difensore di Casalmaggiore non si riesca a trovare una soluzione.