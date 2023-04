Calciomercato Juventus, Vlahovic scaricato: hanno scelto Hojlund

Le big di Premier League accantonano la pista Vlahovic e virano su un altro gioiello della Serie A

Non è un segreto che Dusan Vlahovic sia uno degli attaccanti più richiesti dai club di Premier League.

Il centravanti serbo sta vivendo una stagione complicata, complici i problemi muscolari di pubalgia che hanno condizionato anche il suo Mondiale in Qatar con la Serbia dove ha potuto giocatore solo a sprazzi. Vlahovic sta provando a rifarsi in questa seconda parte di stagione ma sembra non trovare la continuità che lo aveva contraddistinto con la Fiorentina e nel primo periodo in bianconero, sia in termini di prestazioni che di gol. Quest’anno ha collezionato appena 11 reti tra campionato e coppe; 18 in meno rispetto alle 29 reti stagionali realizzato nella scorsa stagione tra Fiorentina e Juventus. Il valore di Vlahovic, però, non è in discussione, tanto che diversi top club lo stanno monitorando. In particolare l’Arsenal e soprattutto il Manchester United che, da quando è andato via Cristiano Ronaldo, sta giocando senza una prima punta di ruolo.

Juventus, Vlahovic scaricato dalla Premier: assalto a Hojlund

Negli ultimi giorni, però, Manchester United e Arsenal sembrano aver mollato la presa per Dusan Vlahovic, virando su un altro centravanti di Serie A.

Come riportato dal tabloid inglese ‘Daily Mail’, Manchester United e Arsenal avrebbero messo gli occhi su Rasmus Hojlund e devono fare i conti anche con l’inserimento del Chelsea. Anche i ‘Blues’, infatti, sono alla ricerca di un nuovo centravanti e il gioiello danese dell’Atalanta stuzzica parecchio il club londinese. Si prospetta un’asta da parte delle tre potenze della Premier League per il classe 2003 dell’Atalanta che è arrivato a settembre dallo Sturm Graz e ha già dato una scossa alla Serie A. Fin ora ha collezionato 8 gol e 3 assist da quando è in Italia ma le sue qualità hanno già fatto innamorare Gasperini.

Dusan Vlahovic non è più la priorità delle big di Premier League che, invece, continuano a sondare il terreno per Victor Osimhen. Il nigeriano era già stato vicino al Manchester United nella scorsa sessione di mercato, in un ipotetico scambio con Ronaldo. Adesso nella lista dei desideri dei ‘Red Devils’, così come dei ‘Gunners’ e dei ‘Blues’, c’è anche Rasmus Hojlund che ha preso terreno su Vlahovic.