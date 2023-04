Calciomercato Juventus, regalo per Allegri: carta Zakaria per arriva al big

La Juventus si gioca la carta Zakaria per arrivare a un big della Bundesliga: regalo per Massimiliano Allegri

La Juventus comincia a proiettarsi anche in ottica calciomercato estivo e inizia a valutare concretamente le prossime mosse.

La società vuole allestire una rosa competitiva per tornare protagonista anche in Champions League e ovviamente in campionato. Molti big come Alex Sandro, Cuadrado, Rabiot e Di Maria sono in scadenza e quindi servirà necessariamente un ricambio generazionale in questo senso. La Juventus vuole intervenire per rinforzare le corsie esterne ma anche a centrocampo serviranno dei rinforzi, alla luce del possibile addio di Adrien Rabiot e della deludente annata di Leandro Paredes che farà ritorno a Parigi. Per non parlare del disastroso ritorno di Paul Pogba che, di fatto, non è mai stato a disposizione. I principali obiettivi rimangono quelli già raccontati nelle scorse settimane: Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica, Ivan Fresneda, anche lui terzino spagnolo, del Real Valladolid. Ma anche Renan Lodi che potrebbe essere messo sul mercato dall’Atletico Madrid. Nei piani della Juve, però, spunta un altro esterno che potrebbe stuzzicare Allegri. Un’operazione che potrebbe coinvolgere anche il centrocampista Denis Zakaria.

Juventus, carta Zakaria per arrivare a Frimpong del Leverkusen

La Juventus vuole almeno un rinforzo sulla corsia di destra per il dopo Cuadrado e uno a sinistra per sostituire Alex Sandro.

Oltre i nomi già citati in precedenza, un altro profilo che la Juventus sta monitorando, come riportato da ‘calciomercato.it’, è Jeremie Frimpong, olandese di origini ghanesi, classe 2000 del Bayer Leverkusen. A soli 22 anni è già uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. Terzino destro naturale di gamba e dai numeri notevoli: in Bundesliga ha collezionato 8 gol e 5 assist in 26 presenze. Gli assist sono addirittura 9 se prendiamo in considerazione anche le gare in Champions e in Europa League dove con il Leverkusen si giocherà i quarti di finale contro l’Union SG. L’olandese ha un contratto fino al 2025 con il club tedesco e una valutazione di circa 30 milioni di euro. Anche il Manchester United ha messo gli occhi su di lui in vista della prossima stagione e certamente la concorrenza di un club di Premier League potrebbe essere difficile da gestire per la Juve.

La Juventus, però, potrebbe giocarsi la carta Zakaria per convincere il Bayer Leverkusen. Il centrocampista svizzero è in prestito al Chelsea che difficilmente usufruirà del diritto di riscatto. Di conseguenza a fine stagione tornerà a Torino. Il giocatore è molto apprezzato in Germania per la sua precedente esperienza al Borussia Moenchengladbach, ad oggi la migliore della sua carriera. Chissà che Zakaria non possa essere la carta vincente per arrivare a Frimpong.