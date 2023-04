Clamoroso Juventus: il campionato termina prima

Clamoroso Juventus, il rischio è concreto: il procedimento a questo punto potrebbe concludersi dopo la fine del torneo.

È il gran giorno di Juventus-Inter. I bianconeri questa sera scenderanno in campo nella prima delle due semifinali di Coppa Italia contro i nerazzurri. Si comincia dalla sfida dell’Allianz Stadium, in cui gli uomini di Massimiliano Allegri proveranno ad ipotecare la qualificazione in vista del ritorno a San Siro che si preannuncia complicato.

L’allenatore livornese ha ritrovato la serenità che aveva smarrito nella prima parte della stagione, quando fu più volte vicino all’esonero. Ora la sua Juve ha ripreso a galoppare, non facendosi distrarre da quello che sta accadendo fuori dal rettangolo di gioco. Nonostante la penalizzazione di quindici punti in classifica, i bianconeri si sono riportati a -6 dal quarto posto ed ora credono più che mai nella rimonta. In attesa, ovviamente, che arrivino buone notizie dal Collegio di garanzia del Coni, presso il quale i legali bianconeri hanno fatto ricorso. La sentenza è prevista per il prossimo 19 aprile, ma non è l’unico “fronte giudiziario” che vede protagonista la Vecchia Signora.

Clamoroso Juventus, decisivo il ricorso al Collegio di garanzia del Coni

La procura federale, infatti, ha appena chiuso le indagini sull’altro filone, quello che riguarda la cosiddetta “manovra stipendi”.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il procuratore federale Giuseppe Chiné vuole prendersi più tempo possibile per inviare il pre-deferimento a proposto della questione stipendi. A questo punto, è assai probabile che il tutto slitti a dopo Pasqua. E per l’eventuale deferimento bisognerà attendere fine aprile, cioè dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul -15. E l’esito del ricorso, come spiega il giornalista della Rosea Giovanni Capuano, potrebbe pesare in maniera non indifferente su tutta la vicenda. Sì, perché se la Juventus dovesse riavere i punti, a quel punto è improbabile che la Procura federale aderisca ad una richiesta di patteggiamento. In caso di slittamento, infine, c’è il rischio concreto che il procedimento non termini prima della fine della stagione.