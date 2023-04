Consiglio di Stato, è UFFICIALE: ha vinto la Juventus

Ultimissime notizie in merito all’inchiesta sulle plusvalenze che vede la Juventus coinvolta. Arrivano le motivazioni da parte del Consiglio di Stato.

Sentenza favorevole per la Juventus. La questione riguarda la famosa carta Covisoc. Il Consiglio di Stato ha comunicato le motivazioni ufficiali che confermano il verdetto del Tar e danno ragione ai legali bianconeri e a quelli di Federico Cherubini e Fabio Paratici. Ecco cosa succede adesso.

In attesa della semifinale di stasera di Coppa Italia, la Juventus è protagonista fuori dal campo con la sentenza del Consiglio di Stato che costringe il procuratore Chiné a mettere a disposizione dei legati bianconeri la nota 10940, la famosa carta Covisoc. Inizialmente, infatti, la Procura Federale non aveva concesso questo documento ai legali che difendono il club bianconero, al Collegio di Garanzia del Coni e alla Cassazione della giustizia sportiva che dovranno decidere in merito alla penalizzazione inflitta dalla Corte Federale d’Appello di -15 punti. Adesso che il Consiglio di Stato ha bloccato il ricorso della Figc e confermato la senteza del Tar, Chiné sarà costretto a mettere a disposizione questo documento. I legali della Juventus, di Cherubini e di Paratici potranno ottenere questo celebre documento, nota 10940.

Carta Covisoc Juventus, sentenza favorevole del Consiglio di Stato: ecco perché cambia lo scenario

Nell’udienza prevista per il 19 aprile, che deciderà in merito alla penalizzazione della Juventus in campionato, questa Carta Covisoc può fare la differenza. I legali bianconeri potrebbero far valere le proprie ragioni grazie a questo documento che è adesso a disposizione degli avvocati grazie alla sentenza del Consiglio di Stato.

Cosa sta scritto in questa carta Covisoc e perché è davvero importante ai fini della valutazione del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione della Juventus di quindici punti.

La Juventus sostiene che l’inizio dell’inchiesta sportiva sia iniziata ben prima. Ecco perché i legali puntano ad invalidare il processo anche attraverso questa comunicazione tra Covisoc e FIGC. Nella loro linea difensiva, infatti, gli avvocati bianconeri punterebbero a dimostrare che i tempi tecnici della procedurale sarebbero stati violati. Da capire la rilevanza di questo documento e se il Collegio di Garanzia del Coni ne terrà atto, anche perché in questo documento la Juventus non è citata.