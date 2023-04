Juventus-Inter, Kean o Di Maria dal 1′: l’allegrata divide i tifosi

Le ultime in casa Juventus su Chiesa e Pogba in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter

La Juventus vince un’altra partita importante in campionato contro il Verona e si proietta verso l’inseguimento dell’Atalanta che dista solo 4 punti.

I bianconeri sono in un momento di grande fiducia e adesso si preparano al derby d’Italia contro l’Inter di domani sera all’Allianz Stadium, match valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia. La Juventus ha sconfitto l’Inter a San Siro due settimane fa, in quella partita ricca di polemiche e che ancora oggi si trascina qualche disappunto. Adesso i nerazzurri hanno la possibilità di rifarsi nel doppio confronto di coppa. La Juventus ha già vinto entrambi i confronti contro l’Inter in questa stagione ma in Coppa Italia sarà tutto diverso, considerando che si giocherà sui 180 minuti. Un big match che metterà alla prova la Juventus dopo un periodo molto positivo in termini di risultati sportivi. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della partita di domani sera.

Juventus, la probabile formazione contro l’Inter: le ultime su Chiesa e Pogba

Massimiliano Allegri studia le ultime mosse per la gara di domani sera contro l’Inter. Allegri va verso la conferma del 3-5-2.

Tra i pali ci sarà Perin che da inizio anno disputa la Coppa Italia e sarà confermato anche nel derby d’Italia. Difesa a tre tutta brasiliana ormai collaudata, quella composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Juan Cuadrado dovrebbe agire sulla corsia di destra, con il solito Filip Kostic (man of the match contro l’Inter in campionato) a tutta fascia a sinistra. Centrocampo tecnico e fisico composto da Fagioli, Locatelli e Rabiot con Miretti che dovrebbe partire dalla panchina. In avanti naturalmente ci sarà Vlahovic ma al suo fianco dovrebbe partire Moise Kean, galvanizzato dal gol vittoria in campionato.

Rimane incertezza sulle reali condizioni di Federico Chiesa. L’attaccante ex Fiorentina si è allenato in gruppo nella giornata di ieri e sicuramente sarà convocato, come sottolineato da Allegri. Resta da capire se giocherà uno spezzone di partita o se verrà risparmiato dopo che due settimane fa proprio contro l’Inter aveva avuto un leggero fastidio che lo aveva costretto a uscire.

Decisamente diversa è, invece, la situazione di Paul Pogba. Il francese si è allenato col gruppo alla Continassa nella giornata di domenica. I tempi di recupero si stanno accorciando e Pogba punta al rientro contro la Lazio ma molto dipenderà dai prossimi allenamenti. Sicuramente, però, l’ex Manchester United non ci sarà martedì sera contro l’Inter.