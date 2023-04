Dallo United alla Juventus: autostrada per la firma, Inter KO

Calciomercato Juventus, autostrada per la firma e Inter KO. Dallo United arriva il rinforzo per Allegri.

Come spesso evidenziato nelle settimane di pausa per le Nazionali, la Juventus avrebbe dovuto dimostrare subito di aver inanellato un buon filotto, dando felice seguito alla vittoria di Milano contro l’Inter e ben proseguendo quel cammino iniziato nel 2023 che, nonostante i quindici punti di penalizzazione, vede i bianconeri ancora in nobile posizione e in corsa per terminare la stagione con due trofei e un piazzamento che in pochi si sarebbero attesi di vedere fino a qualche mese fa.

Questo non solo per le difficoltà sportive di inizio anno ma anche per quella detrazione di punti che sembrava poter essere un’autentica mazzata per la compagine bianconera, brava invece a rispondere sul campo e a trovare una compattezza risultata fin qui fondamentale. Necessario adesso continuare a far bene, dopo che i tre punti ottenuti contro il Verona grazie al gol di Moise Kean abbiano permesso di consolidare una posizione che, in caso di felici responsi il 19 aprile, potrebbe profilarsi a dir poco interessante.

Calciomercato Juventus, autostrada United grazie a Pavard: anche l’Inter KO

Frattanto, non vanno dimenticate le questioni di mercato, certamente intrecciantisi con quanto fin qui accaduto sul campo e con quanto accadrà nelle prossime settimane. Il rendimento di singoli e collettivo, unitamente a piazzamenti finali e situazioni contrattuali, porterà la società bianconera a dover fare plurime valutazioni.

Tra i reparti destinati a vivere nuove modifiche si registra certamente anche quello difensivo, laddove le situazioni di Alex Sandro e Cuadrado impongono delle riflessioni. In particolar modo, a Torino potrebbe sbarcare Diogo Dalot, conoscitore della nostra Serie A grazie all’esperienza al Milan e divenuto tra i maggiormente seguiti nel campionato italiano.

Dopo gli interessi della Roma, il portoghese è finito nel mirino della Juventus, anche grazie alla crescita e maturità palesata tra Premier e Portogallo. In particolar modo, stando a quanto riferito da United Chronicle, i Red Devils sarebbero sulle tracce di Pavard.

Il terzino del Bayern Monaco, seguito anche dall’Inter, è insieme a Frimpong tra i profili che il Manchester sta cercando di regalare a Ten Hag. Questo potrebbe accelerare le cose per Dalot. Col benestare di tutti: Juventus compresa, ovviamente.