“Evidenti violazioni di legge”: restituiti i 15 punti alla Juventus

Il tormentone legato alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni continua a tenere banco: attività frenetica in casa Juventus, cosa sta succedendo.

Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di Juventus-Inter, gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Appuntamento come sempre dal peso specifico non indifferente, al quale i bianconeri si presentano forti di una striscia di risultati consecutivi importante, che ha permesso a Di Maria e compagni di portarsi momentaneamente al secondo posto in classifica, penalizzazione permettendo.

Proprio la decisione da parte del Collegio di Garanzia del Coni che si esprimerà sulla penalizzazione inferta alla Juventus potrebbe clamorosamente ribaltare le carte in tavola, ridisegnando equilibri e aprendo le porte a nuovi scenari. Questo è almeno l’auspicio dei supporters bianconeri, che ora come non mai credono ad un rimova che fino a poco tempo sembrava una mera chimera.

Prescindendo dalla manovra bilanci, infatti, la sensazione è che la sentenza sul caso plusvalenze possa essere ribaltata. Almeno questo è il parere espresso dall’avvocato Afeltra, che sulle frequenze di Radio Radio si è espresso in questi termini: “La sentenza della CAF sulla Juventus è stata condizionata condizionata da evidenti violazioni di legge. In un Paese di diritto il Collegio di Garanzia del Coni respinge senza rinvio e restituisce i 15 punti.”