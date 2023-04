Tecnico tradito, lo hanno ‘fatto fuori‘: Juventus-Sporting comincia col botto

La Juventus in questa settimana è di scena in Coppa Italia, ma anche nella prossima è attesa da un confronto extra rispetto al “solito” campionato.

I bianconeri sono impegnati in questo finale bollente di stagione nel quale si dovrà cercare di ottenere più trionfi possibili. L’obiettivo non è solo di riuscire ad ottenere il quarto posto, ma anche di poter lottare per la conquista di Coppa Italia ed Europa League.

Proprio questo torneo garantisce alla Juventus una seconda opportunità per riuscire ad entrare nell’elenco dei partecipanti della prossima Champions League. Traguardo che consentirebbe anche di incassare delle somme importanti da poter investire. Proprio giovedì prossimo i bianconeri dovranno misurarsi nuovamente in questa competizione.

Juventus, Amorim non lascia lo Sporting: niente Chelsea

Sulla strada della Juventus in Europa League ci sarà lo Sporting Lisbona, una squadra che gioca davvero un ottimo calcio. Grazie alle qualità dell’allenatore Amorim, che insieme alla sua formazione si sta mettendo in gran luce in questa stagione. Tanto da attirare le sirene dei top club europei.

❗️Rúben Amorim não irá ser o próximo treinador do @ChelseaFC . O treinador do @Sporting_CP está focado no projecto de Alvalade e acredita que ainda vai alcançar os lugares de acesso à @ChampionsLeague . 🦁 🟢⚪️ pic.twitter.com/OP9XVSUeiw — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) April 4, 2023

Il Chelsea ad esempio ha messo nel mirino proprio Amorim per la sua panchina, al momento vacante dopo l’esonero di Potter. Ad ogni modo come ha scritto il giornalista Pedro Sepulveda su Twitter ci sono poche possibilità, se non nulle, che l’allenatore approdi in Inghilterra. Amorim infatti ha deciso di concentrarsi sul progetto Sporting, con la speranza di riuscire ad ottenere con la sua squadra il pass per la prossima Champions League.