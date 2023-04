Reazione Di Maria, Allegri svela tutto al fischio finale

Juventus-Inter, Allegri nel finale della gara è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset’: ecco cosa ha detto in dettaglio.

Juventus-Inter, una partita da cardiopalma che si è conclusa con un momento davvero spiacevole: una rissa al post gara provocata dall’esultanza di Lukaku durante il pareggio dell’Inter su rigore.

Mister Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset’ ed ha così risposto alla domanda su cosa ne pensava della questione: “Non ho visto niente, dispiace che ci è mancata lucidità alla fine. C’è stata ingenuità in una partita equilibrata in generale. Dispiace che a secondi dalla fine possano capitare queste cose”.

Ma poi Allegri ha parlato anche della performance dei ragazzi, partita conclusasi con un pareggio per 1-1. Così ha sottolineato il mister: “La squadra è in buona condizione, quella che importante è la partita finale, il ritorno a Milano: laggiù verrà decisa la partita”.

E poi si è parlato anche del Fideo, uscito dal campo vistosamente infastidito. Allegri ha sentenziato sulla questione: “Di Maria era arrabbiato perché l’ho tolto ma io devo fare sostituzioni per il bene della partita”. Certamente una partita che non è stata esente da episodi che diventeranno virali sui social, soprattutto alla fine con delle discussioni e diverse espulsioni che, dopo Lukaku hanno visto l’espulsione anche di Handanovic e Cuadrado della Juventus. Adesso i bianconeri dovranno incontrare nuovamente l’Inter a San Siro per decidere la sfida e qualificarsi alla finale del torneo. Non sarà, di certo, semplice ma adesso i bianconeri si giocheranno tutto.