Juventus, la probabile formazione contro l’Inter: ballottaggio in attacco

Le ultime scelte di Allegri in vista di Juventus-Inter, semifinale di Coppa Italia: ballottaggio aperto in attacco

La Juventus scende in campo questa sera alle 21:00 contro l’Inter all’Allianz Stadium per la semifinale d’andata della Coppa Italia.

I bianconeri hanno già sconfitto i nerazzurri due volte in stagione, entrambe le volte in campionato. L’ultima appena due settimane fa con la rete decisiva di Kostic. Questa volta, però, sarà tutto diverso, in quanto si giocherà sul doppio confronto, quindi sui 180 minuti. La Juventus è in un momento di grande fiducia e i risultati sul campo stanno arrivando con continuità. Cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa League e appena 2 gol subiti. La difesa ha trovato il suo assetto e ormai offre garanzie. Il centrocampo con Fagioli, Locatelli e Rabiot ha ormai un suo equilibrio e in attacco Allegri può sbizzarrirsi tra Vlahovic, Kean, Di Maria e il recupero di Milik e quello quasi ultimato di Chiesa. L’Inter, invece, sta vivendo il periodo peggiore della stagione ed è virtualmente a terra con evidenti difficoltà a rialzarsi. Questi, però, sono i classici momenti dove una grande squadra può trovare gli stimoli.

La probabile formazione della Juventus contro l’Inter in Coppa Italia

Anche se, alla luce dei momenti delle due squadre, il favore del pronostico pende dalla parte della Juventus, Allegri sa bene che contro l’Inter è sempre una partita particolare.

L’allenatore toscano studia gli ultimi accorgimenti in vista del big match di questa sera ma non dovrebbe avere particolari dubbi. In porta ci sarà Mattia Perin, confermato come portiere della Coppa Italia. La Difesa a tre tutta brasiliana viene sostituita dall’inserimento di Gatti al posto di Alex Sandro, che completerà il reparto con Bremer e Danilo. Proprio Gatti che era stato uno dei migliori a San Siro contro la squadra di Simone Inzaghi. Sulla corsia destra dovrebbe esserci la bestia nera dell’Inter, Juan Cuadrado e il solito Filip Kostic a sinistra. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia, supportato da Fagioli e Rabiot che già poche settimane fa contro l’Inter hanno fatto la differenza. In avanti potrebbe partire Moise Kean al fianco di Dusan Vlahovic, anche se l’opzione Di Maria dal primo minuto stuzzica molto Massimiliano Allegri. Quello tra Kean e il ‘Fideo’ rimane il ballottaggio più aperto e verrà sciolto solo poche ore prima del match. L’attaccante italiano è reduce dal gol vittoria contro il Verona in campionato ma Di Maria rimane il giocatore di maggior qualità della ‘Vecchia Signora’. La probabile formazione.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.