“Autorizzati a sognare”: Del Piero back, bomba Sky durante Juventus-Inter

Juventus-Inter, durante la sfida di Coppa Italia, andata della semifinale, ci sono aggiornamenti sul Del Piero back: i dettagli.

Juventus-Inter, durante la prima delle due sfide di Coppa Italia valide per la finale della competizione, c’è una dimensione extra campo che interessa molto ai tifosi, si tratta della possibilità di riavere Del Piero proprio in bianconero.

Direttamente dal portale di ‘Sky’, il giornalista ‘Gianluca Di Marzio’ ha aggiornato sulla questione del possibile ritorno in bianconero del ‘capitano’ Alessandro Del Piero.

Colloqui tra Del Piero e la Juventus: ‘bomba’ da Sky

Adesso i tifosi sognano il ritorno, ma quante possibilità ci saranno? Di Marzio da ‘Sky’ ha dato una importante novità in merito: “Ci sarà ancora una volta Alessandro Del Piero questa sera in tribuna allo Stadium, adesso i tifosi sono autorizzati a sognare. Certo due presenze di fila in quattro giorni… È il primo Juventus – Inter in tribuna per Alex che in questi giorni sappiamo essere a Torino con la sua Juventus Academy”.

Come sintetizzato anche da ‘TuttoJuve.com’, il giornalista di Sky ha poi concluso così: “Però vederlo di nuovo in tribuna, autorizza il popolo bianconero a sognare, con un ruolo che, in questo momento bisogna dire la verità, non è stato definito perché non c’è una struttura di proposta nei confronti di Del Piero. Ci sono stati dei colloqui sicuramente anche in questi giorni. Ieri era al JHotel quindi sicuramente avrà incrociato i dirigenti della Juventus. Adesso, però, la Juventus è concentrata sul campo e soprattutto su quello che accade extra campo e ci sarà tempo e modo eventualmente per riparlarne con Alex e soprattutto quale potrebbe essere nel caso il ruolo, che tutti i tifosi vorrebbero, per Del Piero che tra l’altro non vive più in America ma in Spagna quindi ci sarà più tempo per essere in tribuna”.