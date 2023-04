Juventus-Inter, caos totale: furia Allegri, lo hanno ‘mandato‘ via

Juventus-Inter, l’episodio non è passato indifferente. Adesso i tifosi si sono scatenati sui social: cosa è successo.

L’episodio è già al centro delle polemiche social. La situazione riguardante Juventus-Inter non è passata indifferente ai tifosi che si sono espressi così sui social.

Soulé al posto di Cuadrado, e se continua così Locatelli allora meglio fare giocare Miretti#JuveInter — Giankà (@griasca) April 4, 2023

Non vedo l’ora arrivi giugno. Non tanto perché mi sposo, ma perché scade FINALMENTE il contratto di Cuadrado! — Domantu88 (@Dome_Mantuano) April 4, 2023

Cuadrado è l’unico terzino lento in Italia che ti può superare anche se va a due all’ora.#JuveInter — Cavaliere Rosso Nero (@Rosso3Nero) April 4, 2023

Cuadrado me sembri Topolino#jvtblive — Massimo Gnocchini (@iamgnokko) April 4, 2023

Cuadrado mette a dura prova la pazienza di tutti #JuveInter — toni alfano (@AlfanoToni) April 4, 2023

Alcuni tifosi si sono scatenati su Twitter in merito alla partita, per ora, di Cuadrado che non sembra più convincere come un tempo. Il giocatore è infatti stato ripreso dal mister Allegri per un azione. Per ora, il colombiano, non è entrato al massimo delle aspettative nel match. Vedremo se Cuadrado avrà modo di rifarsi da qui alla fine della gara. Non ci resta che attendere il verdetto sul campo di questa sfida da cardiopalma tra Juventus e Inter.