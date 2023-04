Juventus-Inter, fallo su Vlahovic: volano gli stracci, spuntano le manette!

Juventus-Inter, un episodio non è passato indifferente alle telecamere. Cosa è successo nell’azione della partita: i dettagli.

Juventus-Inter, durante la sfida di Coppa Italia, nel primo dei due tempi della gara, un episodio in particolare non è passato indifferente alle telecamere. Al 41′ di gioco, infatti, azione dell’Inter fermata per un fallo di Acerbi su Vlahovic. Proteste veementi dei nerazzurri con tanto di cartellino giallo per Brozovic.

E da lì è nato il “caso”. Infatti, l’azione ha poi visto le proteste di Acerbi con presunto gesto delle “manette” che ha già infuocato i social. Momento che, come dicevamo poc’anzi, è stato ripreso dalle telecamere della gara.