Ultim’ora Consiglio di Stato: Gravina KO, Paratici e Cherubini esultano

Ultim’ora Consiglio di Stato, respinto il ricorso della Figc sull’ormai famigerato documento: gongolano i legali dei due dirigenti.

È appena arrivata la decisione tanto attesa riguardo alla famigerata carta Covisoc, la nota 10940 contenente il dialogo tra gli inquirenti Figc e la stessa Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche che la Juventus aveva chiesto di consultare.

Un documento che in realtà si trova già in possesso dei legali bianconeri, ma il presidente della Figc Gabriele Gravina aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato, nonostante fosse già arrivato un parere favorevole da parte del Tar. Lo scorso 23 marzo, infatti, si era tenuta l’udienza presso l’organo di rilievo costituzionale circa l’obbligo di mettere a disposizione la famosa carta degli avvocati dei dirigenti bianconeri, Fabio Paratici (oggi al Tottenham) e Federico Cherubini. Negli ultimi minuti, tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Figc contro questa decisione dichiarandolo “improcedibile”. I legali di Cherubini e Paratici potranno dunque utilizzare il discusso documento per la loro tesi difensiva.

Ultim’ora Consiglio di Stato, il ricorso Figc dichiarato “improcedibile”

Come spiega Calciomercato.it, la Juventus era entrata in possesso della Carta Covisoc già dallo scorso 11 marzo. Attraverso la stessa il club bianconero vorrebbe dimostrare come l’inchiesta sportiva fosse iniziata prima di quanto comunicato ufficialmente violando le tempistiche imposte dalla procedura.

Un cavillo, se vogliamo. Un vero e proprio vizio di forma. Che rischierebbe di invalidare la sentenza della Corte federale sui quindici punti di penalizzazione emessa lo scorso gennaio, la quale ha stravolto la classifica della squadra di Massimiliano Allegri.