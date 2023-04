Calciomercato Juventus, Allegri allo scoperto: assist ufficiale per la firma

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri è uscito allo scoperto. C’è l’assist ufficiale per la firma del giocatore in scadenza

L’assist lo manda direttamente Massimiliano Allegri, con le parole dopo la partita contro l’Inter di ieri sera. Parole che danno un’indicazione importante alla società bianconera. Indicazioni che la Juventus deve prendere sicuramente in considerazione.

Il nome è quello di Cuadrado: il colombiano è in scadenza di contratto e il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Da decidere. Nell’ultimo periodo si è parlato di possibile rinnovo. L’età e lo stipendio comunque mettono la società piemontese quasi alle spalle al muro: una decisione deve essere presa in breve tempo, anche perché Cuadrado, viste le sue prestazioni, qualche offerta anche importante la potrebbe avere in breve, brevissimo tempo. Sappiamo benissimo comunque che lui vorrebbe rimanere a Torino, alla Continassa, per quello che potrebbe essere il suo nono anno in Piemonte.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Cuadrado

E come detto da Allegri ieri sera dopo la gara contro l’Inter Cuadrado è sempre l’uomo in più di questa Juventus. L’uomo che a quanto pare si deve anche trattenere il prossimo anno.

“Per noi è sempre importante e decisivo, ha fatto un gol straordinario. Parlare adesso del futuro è difficile, non serve perché abbiamo un mese molto complicato davanti. Vedremo a fine stagione”. Questa la risposta di Max in conferenza stampa ad una domanda specifica dei giornalisti così come riportato da calciomercato.it. Insomma, il livornese l’assist lo ha dato, anche importante. Quella spinta che servirebbe alla Juve in poche parole per rompere gli indugi e avviare quella trattativa con il colombiano per un altro rinnovo che di sicuro, e questo è certo, sarà annuale così com’è stato quello della scorsa estate.