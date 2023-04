Offerta choc da 68 milioni: batticuore Juventus

Offerta lampo di 68 milioni di euro dalla Premier League: la Juventus rischia la beffa per l’attaccante

Il calciomercato degli attaccanti inizia già a infiammarsi quando mancano ancora tre mesi all’inizio della sessione estiva e sicuramente la Juventus c’è dentro.

Tra gli attaccanti al centro del mercato c’è sicuramente anche Dusan Vlahovic che sta facendo fatica a trovare la condizione ideale in questa stagione. L’attaccante serbo ha collezionato 11 gol in questa stagione ma è decisamente sotto rispetto a quelli che sono i suoi numeri delle passate stagioni. Il suo nome, però, rimane al centro del marcato in vista della prossima sessione di calciomercato. Soprattutto in Premier League dove Arsenal e Manchester United rimangono le candidate principali insieme all’Atletico Madrid. La Juventus ha investito tanto per prelevarlo a gennaio 2022 dalla Fiorentina e ha avuto parecchie soddisfazioni nei primi mesi. Adesso, però, inizia a mettere in dubbio l’investimento fatto poco più di un anno fa e in base alle offerte che arriveranno potrebbe considerare concretamente l’ipotesi di cederlo.

Juventus, il Chelsea offre 68 milioni per Hojlund: beffa per i bianconeri

In Premier League, però, diverse big potrebbero accantonare momentaneamente la pista Dusan Vlahovic per fiondarsi su un altro gioiello della Serie A.

Il giocatore in questione è Rasmus Hojlund. L’attaccante danese classe 2003 sta brillando in Italia con la Dea con cui ha collezionato 8 gole e 3 assist tra campionato e Coppa Italia e si sta rivelando uno dei talenti più interessanti del campionato italiano. Anche a livello europeo si sta facendo notare, anche per le ultime prestazioni con la Danimarca nelle partite di qualificazione a Euro2024, dove ha collezionato 5 gol in 2 partite. La Premier League ha messo nel mirino Hojlund e secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il Chelsea sarebbe intenzionato a far saltare il banco per il gioiello danese. I ‘Blues’ sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 68 milioni di euro per il cartellino del centravanti dell’Atalanta. Gasperini lo ha accolto in estate e sta contribuendo alla sua crescita rapida. In caso di mancato accesso alla prossima Champions League, però, Hojlund potrebbe lasciare Bergamo in anticipo rispetto alle previsioni. Anche la Juventus è sulle sue tracce ma l’inserimento prorompente del Chelsea nella corsa al danese potrebbe mettere i bianconeri spalle al muro.