Juventus-Inter infinita: nota ufficiale e nuova ‘condanna‘

Juventus-Inter, ieri uno spiacevole episodio è avvenuto durante la sfida del derby d’Italia all’Allianz Stadium: c’è la nota ufficiale.

Ieri durante il derby d’Italia conclusosi con un pareggio per l’1-1 siglato da Lukaku, c’è stato un episodio sgradevole avvenuto nella tifoseria.

Oggi è intervenuta direttamente la Lega di Serie A con un comunicato ufficiale che riguarda proprio gli episodi di ieri sera, avvenuti sulle tribune dello stadio.

La Lega di Serie A interviene ufficialmente: “Condanna con fermezza ogni episodio di razzismo”

Questo il comunicato rilasciato dalla Lega di Serie A, in modo ufficiale sui propri portali social:

“La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che per fortuna condividono i valori più alti dello sport. Le Società di A, come sempre hanno fatto, sapranno individuare i colpevoli, escludendoli a vita dai propri impianti“.