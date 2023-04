Calciomercato Juventus, sedotto e ripudiato: Milinkovic Savic al posto di Pogba

Calciomercato Juventus, Sergej Milinkovic Savic al posto di Pogba: sedotto e ripudiato il grande centrocampista della Lazio.

Nella campagna acquisti si assiste spesso ad una serie di scenari e situazioni rappresentanti il frutto di un felice incastro di elementi e fattori che permettono di arrivare (oppure no) alla conclusione di trattative e affari. Le variabili sono tante e acuiscono la complessità ma anche il fascino di un momento molto importante da un punto di vista calcistico, in grado di infiammare gli animi dei tifosi ma anche di acuire preoccupazioni e timori.

Facendo qualche esempio recente, abbiamo visto come la scorsa estate fu contraddistinta da nobili e lunghi corteggiamenti, alla fine conclusisi in modo felice per la Vecchia Signora. Dall’ingaggio di Di Maria, passando per la tentazione e seduzione Bremer e sorpasso all’Inter, fino ad arrivare all’approdo di Paul Pogba a costo zero dopo anni di rimpianto di quel centrocampista francese coccolato e plasmato da ragazzino e portato a livelli altissimi nel corso della sua prima esperienza italiana.

Calciomercato Juventus, Sergej al posto di Paul: è già successo

Proprio il centrocampista francese è stato uno dei giocatori maggiormente seguiti e cercati da parte della dirigenza bianconera, lo scorso anno mossasi per accontentare uno degli aneliti principali di Allegri, alla fine realizzatosi a condizioni vantaggiose ma che, fino a questo momento, non hanno permesso di raccogliere i frutti sperati.

Pogba, infatti, è stato fino a questo momento al centro soprattutto di polemiche e discussioni su un rendimento ben lungi da quello sperato. La speranza di poter assistere al suo ritorno è ancora vivida, soprattutto in una fase della stagione dove un recupero, fisico e mentale di uno dei pupilli principali di Allegri, risulterebbe fondamentale. Col senno del poi, inoltre, i rimpianti potrebbero aumentare, alla luce dello scenario ricostruito in queste ore da ‘Il Messaggero’.

Pogba sarebbe stato infatti frutto di una virata decisiva da parte della dirigenza juventina che, dopo aver sedotto e convinto Milinkovic Savic a sbarcare a Torino, avrebbe deciso di ‘abbandonare’ il giocatore della Lazio per favorire il clamoroso e inizialmente entusiasta ritorno.