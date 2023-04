Calciomercato Juventus, Tielemans bianconero: contratto da capogiro

Calciomercato Juventus, tifosi pronti a sognare, ci sarebbero dei contatti con il giocatore: tutti i dettagli dell’operazione.

I tifosi inglesi potrebbero già esultare per il prossimo acquisto. Come si legge cal portale estero ‘.footballinsider247’ adesso Tielemans è sempre più vicino.

Come, infatti, si legge nell’indiscrezione, il giocatore belga è pronto ad una nuova avventura dopo l’estinzione del suo contratto con il Leicester. Ma per quanto si poteva pensare inizialmente, il giocatore, alla fine, potrebbe rimanere proprio in Premier League e assecondare il desiderio di essere un nuovo giocatore bianconero ma… del Newcastle.

Newcastle pronto a chiudere Tielemans

Un profilo che per diverso tempo è stato anche oggetto di desideri di mister Allegri viste le caratteristiche indubbie di un giocatore dalle grandi abilità. Adesso, però, come sottolineano i colleghi inglesi, ci sarebbe volontà da parte del club ormai tra i più ricchi d’Inghilterra, di arrivare a chiudere l’operazione per la prossima estate.

Un colpo da Oscar che, a questo punto, chiuderebbe qualsiasi altra pista estera che vedeva anche la Juventus tra le possibili favorite. Non ci resta che aspettare il verdetto che sembra ormai prossimo. Ad ogni modo le occasioni sul mercato sono molteplici e la Juventus guarderà, come sempre, alle occasioni più ghiotte e migliori. Non ci resta che aspettare qualche mossa importante per la prossima stagione, laddove i bianconeri, si spera, che potranno lottare per qualsiasi obiettivo, Europa permettendo.