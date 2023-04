By

Del Piero è solo il primo: tre poltrone della Juventus hanno un nuovo padrone. Ecco quello che succederà o potrebbe succedere nei prossimi mesi

Una nuova organizzazione. Un nuovo consiglio d’amministrazione operativo, nuove cariche da assegnare con gente che è del mestiere. La Juventus sta cercando di mettere a puntino il nuovo organigramma societario e secondo il giornalista Marco Conterio le cose stanno iniziando a prendere forma.

Intanto partiamo da quello che è il sogno dei tifosi: Alessandro Del Piero. L’ex capitano era allo Stadium e c’è stato un contatto diretto per il ruolo di vicepresidente operativo. Insomma, la Juve vuole vedere l’ex numero 10, idolo indiscusso dei tifosi, nuovamente in società. I contatti ci sono stati e quindi le cose potrebbero prendere una piega importante nei prossimi mesi. E tutti ovviamente sperano in una fumata bianca.

Del Piero è solo il primo, ecco le altre opzioni

Per il ruolo di presidente torna in auge il nome di Alessandro Nasi, che potrebbe prendere il posto di Gianluca Ferrero. Anche questa è una situazione in divenire, anche questa è un’opzione che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi.

Infine rimane sempre appesa la situazione del direttore sportivo. E questo volta lo scherzetto, la Juventus, lo potrebbe piazzare al Napoli: Giuntoli, attuale dirigente degli azzurri, è stato contattato mentre rimane, così come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, aperta anche la pista che porta a Massara, che ricopre lo stesso ruolo nel Milan. Insomma, pensieri e grande idee.