Inter e Juventus, incubo senza fine: si è offerto al grande ex

Inter e Juventus, dalla Spagna sono certi circa il suo futuro: dovrebbe tornare a giocare nella Liga: rinnovo addio.

Le ultime notizie erano parse particolarmente rassicuranti. Già, perché il giornalista Pedro Sepúlveda aveva confermato, solo nella giornata di ieri, che le possibilità che Alejandro Grimaldo rimanesse al Benfica erano al lumicino. O pressoché nulle, per meglio dire.

Cosa che naturalmente aveva rallegrato la Juventus, a caccia di difensori che possano fare la differenza. E che aveva individuato proprio nel nativo di Valencia, alla luce delle sue caratteristiche tecniche, il profilo ideale per la sua rosa. Il club torinese sapeva anche che sarebbe stato costretto, nella peggiore delle ipotesi, a vedersela con una concorrenza molto agguerrita sia estera che italiana, nel caso in cui avesse effettivamente deciso di lottare per portarlo all’ombra della Mole. Inter in primis. Non aveva forse messo in conto, però, che gli spagnoli potessero muoversi così velocemente per accaparrarsi le prestazioni del difensore del Benfica, in scadenza a giugno. Invece, è proprio quello che è successo.

Inter e Juventus, Simeone vuole chiudere per Grimaldo

Il Barcellona era già sulle sue tracce, ma ad ostacolare il sogno di Grimaldo in bianconero potrebbe essere l’Atletico Madrid.

I rojiblancos – come riporta El Gol Digital – avrebbero già presentato un’offerta per il terzino sinistro, nella speranza di battere tutti sul tempo e di accaparrarsi uno dei profili più “golosi” del momento. Cosa che probabilmente accadrà, dal momento che è stato il difensore stesso ad offrirsi spontaneamente al suo ex, ossia Diego Simeone. Preferirebbe di gran lunga spostarsi a Madrid, fanno sapere ancora dalla Spagna, piuttosto che legarsi ai blaugrana, dove teoricamente potrebbe non avere, con Jordi Alba in campo, lo spazio che meriterebbe. La sola cosa certa, in questo marasma, è che Grimaldo vuole assolutamente tornare in Spagna e ritagliarsi un ruolo di primo piano nella Liga. Addio sogni di gloria, dunque. Sia per la Juve che per l’Inter, altra pretendente italica: se è il cuore ad averlo indirizzato, è assai difficile che possa cambiare idea e preferire l’Italia al suo Paese natio.