Juventus, l’erede di Allegri è avvisato: il presidente vuota il sacco

Sono sempre tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, ancora di più con l’avvicinarsi della stagione estiva.

Nel corso delle prossime settimane la dirigenza dovrà davvero iniziare a darsi da fare. Bisogna trovare i tasselli giusti per la squadra del futuro e per questo bisogna muoversi con largo anticipo per riuscire ad anticipare una concorrenza che è sempre più agguerrita.

La Juventus è destinata a cambiare diversi elementi con la conclusione dell’attuale stagione in corso. Giovani e meno giovani in arrivo per far sì che comunque la formazione di Allegri possa rimanere ambiziosa e competitiva su più fronti. Nel frattempo i bianconeri sono chiamati a dare il massimo sul campo, nel tentativo di riuscire a centrare tutti i traguardi che si è prefissata. Vale a dire e vincere in Europa League e Coppa Italia, magari riuscire a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Che sarebbe fondamentale anche dal punto di vista economico.

Juventus, Tudor e Marsiglia ancora insieme? Le parole di Longoria

Negli ultimi mesi si è parlato molto anche della panchina futura della Juventus, nonostante mister Allegri sia legato al club da un lungo contratto. In estate ci saranno cambiamenti? Ovviamente sono solo voci, ma si è parlato molto di un possibile approdo in futuro a Torino di Zidane o Conte.

C’è però un ex bianconero che sta facendo molto bene in Francia ed è Igor Tudor, apprezzato dalla tifoseria. L’ex difensore oggi guida il Marsiglia e sta ottenendo grandi risultati in un campionato dove c’è da competere con la corazzata Psg. Il presidente dei transalpini Pablo Longoria non ha dato certezze sulla sua permanenza anche in futuro. A “Le Figaro” ha detto: “Vorrei che rimanesse al Marsiglia ma non ho la sfera di cristallo e non leggo il futuro. Sono molto soddisfatto del suo operato e spero che lui sia felice quanto me. Dobbiamo prendere quota e c’è una analisi da fare, non solo in base agli ultimi risultati”. Non è da escludere dunque una separazione in estate.