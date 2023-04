Lazio-Juventus, intrigo Chiesa-Vlahovic: Allegri svela un’assenza last minute

Lazio-Juventus, alla vigilia del match di campionato, in conferenza stampa ha parlato Massimiliano Allegri: tutti i dettagli dell’intervento.

I bianconeri domani giocheranno una partita cruciale. Ci vorrà massima concentrazione per la sfida di campionato che vedrà contrapposte Lazio e Juventus in una sfida che certamente dirà molto sul posizionamento in classifica nella zona Europa. Andiamo a scoprire cos’ha detto mister Massimiliano Allegri alla vigilia del match:

Così mister Massimiliano Allegri ha risposto ai vari giornalisti:

A cosa deve stare attenta la Juventus contro la Lazio? Stanno facendo un ottimo campionato, sono davanti. Scontro diretto per il secondo posto. Sarri è ritornato quello di un tempo, non a caso hanno la migliore difesa. Sarà molto difficile.

Vlahovic in panchina? Della formazione non ho deciso niente. Pogba e Bonucci hanno lavorato con la squadra, devo vedere i recuperi dalla partita di martedì. Illing non sarà della partita ha giocato con la next gen bianconera.

Coppa Italia, decisioni, cosa ne penso? Quello che è successo in campo sono cose brutte, non deve succedere. Noi dobbiamo essere da buon esempio. Cosa più importante della Juve è che ha preso quelli che hanno fatto insulti razzisti e la società combatte queste discriminazioni.

Chiesa ha i 90 minuti? Chiesa sta meglio. Domani dovrò decidere se farlo partire dall’inizio o metterlo in panchina. Devo gestire le forze.

Sarri ha vinto lo scudetto alla Juve e non è stato confermato, cosa è mancato per non farlo continuare in bianconero? È successo anche a me. Oggi sono un po’ rinco (ride) ho buona memoria. Maurizio fa un ottimo lavoro, quest’anno la sua squadra è ancora più solida. Lo dimostrano i numeri.

Cuadrado squalifica? Non posso commentare, ci sono organi di competenza che decidono. Pensiamo solo a giocare e al campo.