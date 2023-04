Colpo di scena Juventus, doppia assenza: Allegri KO, è UFFICIALE

Si avvicina il momento del ritorno in campo per una Juventus che in questi ultimi mesi della stagione vuole dare il massimo e far sognare i tifosi.

I bianconeri sono in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Alzare questi due trofei sarebbe davvero fantastico e i ragazzi di Allegri credono fortemente in questa possibilità. Nelle prossime settimane ci saranno le sfide dirette da vincere, un grande stimolo per Vlahovic e compagni.

Non bisogna però dimenticare il fatto che in campionato la Juventus sta compiendo una rimonta clamorosa. La penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri per il “caso plusvalenze” aveva fatto scivolare i torinesi indietro in graduatoria. Ma davanti le altre hanno rallentato mentre la Juve ha ottenuto ottimi risultati, che gli hanno consentito di rimettersi in scia per il quarto posto. Impresa ancora difficile, ma non impossibile. E poi si spera nell’esito positivo del ricorso inoltrato che potrebbe rivoluzionare tutto.

Juventus, i convocati per il match contro la Lazio: non c’è Allegri

Concentrazione massima intanto per la prossima partita che la Juventus dovrà affrontare in serie A, che non sarà affatto semplice. I bianconeri infatti sono di scena sabato sera all’Olimpico per affrontare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Uno scontro diretto proprio per la zona Champions League.

I convocati per #LazioJuve ⤵️ Mister Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale. pic.twitter.com/eNxx9roFk8 — JuventusFC (@juventusfc) April 7, 2023

Lo spareggio Champions in casa biancoceleste, però, non avrà Allegri protagonista. Il tecnico della Juventus, infatti, non è partito con il resto del gruppo a causa di una sindrome influenzale. La notizia è stata resa nota insieme all’elenco dei convocati bianconeri. Nella lista non c’è De Sciglio a causa di un affaticamento e non c’è nemmeno Pogba. In attacco manca Kean, che deve scontare un turno di squalifica.