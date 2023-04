Clamoroso dal Portogallo: accordo raggiunto con Leao

Clamoroso dal Portogallo, hanno trovato un accordo con Leao. Ecco le ultime che cambiano radicalmente quelle che possono essere le strategie

Clamoroso dal Portogallo. Una notizia che potrebbe davvero cambiare, in meglio, le strategie del Milan per il rinnovo di Leao. Il giocatore come sappiamo ha un contratto in scadenza nel 2024 che Maldini sta cercando di allungare anche per non rischiare di perderlo a parametro zero oppure ricevendo in cambio una somma poco consona alle qualità del giocatore.

Il problema stava nella multa che il giocatore doveva pagare, e deve pagare, allo Sporting: 20 milioni di euro per aver deciso in maniera unilaterale di andare via nel 2018 per accasarsi in Francia. Leao, è evidente, non lo avrebbe potuto fare e allora era arrivata questa sanzione importante che il giocatore voleva che il club che lo avrebbe fatto firmare si accollasse. Il Milan ovviamente non sembrava per nulla intenzionato a farlo, ma adesso, secondo Record, la dirigenza rossonera non dovrebbe avere questi problemi.

Clamoroso dal Portogallo, paga tutto il Lille

Sì, il Lille si dovrebbe accollare tutto il debito di Leao, pagarlo, e liberare in questo modo il giocatore e il Milan.

Una notizia clamorosa, una di quelle che possono davvero cambiare le sorti del portoghese e dare un’accelerata al rinnovo.