Tripletta Vlahovic, la Juventus non ne può più: affare saltato

Tripletta Vlahovic, i bianconeri non ne possono più e hanno preso una decisione definitiva: l’affare è saltato.

Ogni giorno le notizie su Vlahovic sono diverse. Tutti vogliono o vorrebbero l’attaccante della Juventus, che per età e qualità può garantire gol e prestazioni importanti per molti e molti anni.

Ma la Juve si è stancata, secondo quelle che sono le informazioni riportate dal giornalista Ekrem Konour, e avrebbe preso una decisone definitiva. Una di quelle che sicuramente può fare felici i tifosi della Juve. Ma andiamo con ordine, e andiamo a spiegare la tripletta: Real Madrid, Arsenal e Newcastle infatti starebbero monitorando da vicino le prestazioni del centravanti serbo. E non sono sole, probabilmente, visto che nel corso di questo periodo si è parlato anche del Bayern Monaco alla ricerca di una punta centrale da regalare adesso a Tuchel. Insomma, continue voci e insinuazioni che hanno fatto perdere la pazienza alla dirigenza della Juventus.

Tripletta Vlahovic, stop della Juventus

E allora ecco che la decisione sarebbe arrivata. E sarebbe stata quella di mettere un vero e proprio veto alla questione. La Juventus infatti sarebbe convinta di non cedere a nessuno e trattenere così Dusan anche per la prossima annata.

Sarebbe senza dubbio un colpo importante per i bianconeri. Un colpo di quelli che rendono l’idea delle intenzioni bianconere: quelle di non mollare, quelle di tenere un giocatore importante, nonostante quelle che potrebbero essere le offerte che potrebbero arrivare per il centravanti. Ma la Juve è la Juve. E c’è un limite a tutto. E allora ecco che la proprietà ha messo il petto in fuori per il futuro. Un futuro che deve essere identico a quello degli ultimi anni. Vincente.