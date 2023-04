Calciomercato Juventus, accordo ‘anticipato’: “Subito in bianconero”

Calciomercato Juventus, accordo anticipato e passaggio immediato in bianconero. Succede tutto in queste ore.

La parentesi finale di una stagione che potrebbe regalare ancora tante sorprese alla Vecchia Signora non si ferma nemmeno durate le vacanze pasquali. Dopo la pausa per le Nazionali, anche la Juventus si dice pronta a tuffarsi a capofitto in questo rush finale, durante il quale diverse novità potrebbero giungere, da plurimi punti di vista.

Siamo ovviamente tutti consapevoli dell’attesa per i responsi del 19 aprile, potenzialmente determinanti per le sorti della squadra e del club, nonché di una Serie A tutta che, Napoli a parte, sa bene di poter vivere cambiamenti anche in base a possibili revoche di penalizzazione.

Restando sul presente, intanto, si segnala in queste ore una sorta di accorto anticipato con esortazione immediata al ritorno in bianconero di un calciatore da tempo apprezzato in quel di Torino e, più in generale, in una competizione che ha imparato ad ammirarne le qualità.

Calciomercato Juventus, prima volta Rovella: chiedono il ritorno immediato

Ci riferiamo a quanto accaduto in queste ore in Udinese-Monza, cadente nella stessa giornata di Lazio-Juventus e assumente, proprio come la gara dei bianconeri, significati a dir poco importanti.

Se la trasferta dell’Olimpico di stasera sarà importante per continuare a preservare una posizione in classifica che attualmente collocherebbe teoricamente Vlahovic e colleghi al secondo posto, la gara tra i friulani e i brianzoli serviva a consolidare la posizione degli uomini di Palladino.

La gara si è conclusa sul risultato di 2-2, con beffa finale targata Beto. Ciò che ha generato maggiore attenzione è stato però il gol di Nicolò Rovella, in prestito proprio dalla Juventus al Monza, dopo l’esperienza al Genoa lo scorso anno.

Per il centrocampista, annoverabile tra i migliori talenti e prospetti nel suo ruolo, si tratta della prima marcatura in Serie A, festeggiata con un’esultanza sentita e acuita dalla bellezza dell’azione nata sull’asse con Sensi.

Immediata la reazione della piazza bianconera, consapevole della formula che permetterà a Rovella di tornare a Torino in estate. Un po’come accaduto in passato di fronte alle altre grandi prestazioni del giocatore, tanti tifosi hanno reclamato sui social un suo ritorno immediato, sottintendendo il mai nascosto anelito al voler puntare su un elemento che potrebbe ovviare a diversi problemi del centrocampo bianconero per tanti anni.