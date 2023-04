L’enfant prodige brilla ancora: già deciso il ritorno alla Juventus

Calciomercato Juventus, adesso il giovane sembra convincere sempre di più. Le sue prestazioni non passano indifferenti. Ritorno deciso.

Non ci sono dubbi, la Juventus ha tra le mani un altro gioiello pronto a brillare anche in bianconero. Attualmente in prestito, le sue prestazioni non lasciano indifferenti la dirigenza, il ritorno a giungo, adesso, sembra sempre più possibile.

Ieri una prestazione monstre che ne ha confermato definitivamente le qualità. De Winter anche ieri prestazione clamorosa in Milan-Empoli. Il suo talento non è più in discussione e adesso il 20enne potrebbe diventare una risorsa preziosa per Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, De Winter può ritornare a giugno

Adesso il giocatore convince del tutto e il suo ritorno a Torino sarà da prassi, certamente, questa “esplosione” dei giovani bianconeri è una garanzia per il domani. La Juventus è una delle squadre con più giovani interessanti della Serie A e De Winter è l’ennesima conferma che il nuovo progetto bianconero è già pronto per partire. Adesso bisognerà capire, soltanto, se la Juventus riuscirà ad ottenere già di questa stagione i risultati predisposti ad inizio stagione. Il sogno Europa sarebbe già raggiunto in caso di reintegro dei quindici punti della penalizzazione ma, ciononostante, i risultati maturati da Allegri potrebbero arrivare comunque all’obiettivo anche con la penalizzazione ancora in corso.

Intanto i ragazzi restano concentrati sulle prossime sfide: dalla Coppa Italia fino, appunto, all’Europa League. Un tour de force che avrà già verdetti importanti in questo mese in corso. No ci resta che attendere importanti risultati dal campo.