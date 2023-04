Accordo biennale con Ramsey: manca solo la fumata bianca

Calciomercato Juventus, fumata bianca prossima per il centrocampista gallese: cosa potrebbe succedere nel suo futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel futuro di Aaron Rasmey, si potrebbe delineare una pista particolare che ha già un’unica soluzione.

Nel futuro del centrocampista gallese potrebbe delinearsi una strada ad un’unica direzione. Quella della Francia e della permanenza in Ligue 1. Come si legge dalle ultime indiscrezioni, l’obiettivo del giocatore ma anche del club francese è di riaverlo ancora per lungo tempo.

Ramsey rimane in Francia: biennale pronto con il Nizza

Di conseguenza, come si legge proprio dall’indiscrezione, nel futuro del centrocampista gallese potrebbe esserci di nuovo il suo attuale club, cioè il Nizza. La squadra del sud di Francia intende continuare con lui per altri due anni. Mancherebbe soltanto la fumata bianca per la firma sul biennale che lo legherà ancora per un po’ con il club in questione.

La notizia, come sottolineavamo poc’anzi, è anche confermata dal quotidiano ‘L’Equipe’. Che sostanzialmente parla chiaro sul desiderio del rinnovo automatico da parte del Nizza. Infatti, si legge, Ramsey starebbe, con il suo entourage, lavorando per un’estensione biennale dell’accordo. In stagione l’ex Juventus ha collezionato 28 presenze segnando una sola rete ma adesso potrebbe riconfermarsi restando in Francia per altri due anni. Come ricordiamo, Ramsey arrivò alla Juventus a parametro zero dall’Arsenal e da lì, anche per via del costo dell’ingaggio, la sua avventura bianconera non fu delle più fortunate. Il suo riscatto in Francia potrebbe, nuovamente, metterlo al centro del progetto del club francese che vuole lottare per piazzamenti importanti nel campionato della Ligue 1 ormai sempre più in ascesa.