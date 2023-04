Incubo Juventus-Napoli: report ufficiale, big a rischio forfait

Incubo Juventus-Napoli, report ufficiale e big a rischio esclusione. Arriva il comunicato che fa chiarezza e acuisce le preoccupazioni.

In una fase ancora ricchissima di impegni e obiettivi da raggiungere per tante realtà della Serie A, l’unica grande certezza sembra interessare la vittoria del Napoli in un campionato dominato dall’inizio alla fine e contraddistinto, per ora, da pochissimi e quasi irrilevanti passi falsi.

Lo stesso scacco per 4 a 0 contro il Milan è stato digerito con discreta facilità dagli uomini di Spalletti, forti del vantaggio monstre e di una fiducia nei propri mezzi che quest’anno ha permesso loro di affrontare con tranquillità e serenità anche i momenti più importanti e delicati della stagione.

Quest’ultima pone loro ancora di fronte importanti traguardi, scudetti a parte. Basti pensare alla ghiotta possibilità di proseguire degnamente il percorso in Champions League, seppur con la consapevolezza di non dover minimamente sottovalutare la compagine di Pioli.

Juventus-Napoli, report ufficiale e incubo in attacco

Ad oggi, mancano solo quattro vittorie agli uomini di Spalletti per candidarsi ufficialmente a campioni di Italia. In questo poker di impegni cadrà certamente anche la Juventus, antagonista degli azzurri tra due turni.

Sul prato dell’Allianz i partenopei arriveranno infatti il 23 aprile, a termine del doppio impegno con il Milan in Champions League e in una fase in cui la Juventus avrà maggiori certezze, al momento depauperate dall’attesa per i responsi del 19 aprile. Pur contando relativamente in termini di una classifica ormai decisa, Juventus-Napoli rappresenta per gli ospiti un motivo per sciorinare una superiorità risultata evidente solo quest’anno, dopo campionati sovente contraddistinti da una dialettica serrata ma alla fine vinta sempre dalla Juventus.

Sul fronte bianconero, al di là dell’orgoglio, la gara tra Allegri e Spalletti sarà importante per consolidare una posizione in campionata che ad oggi, teoricamente, collocherebbe Vlahovic e colleghi in seconda posizione. Proprio in vista della partita, non sfuggano gli aggiornamenti ufficiali del club campano, non proprio incoraggianti sul fronte attaccanti.

Dopo lo stop in Nazionale di Osimhen, infatti, anche Simeone ha rimediato ieri sera un infortunio in quel di Lecce che, oltre ad aumentare le possibilità di assistere ad un’emergenziale soluzione Politano in attacco contro il Milan, corrobora anche le chance di vedere l’argentino mancare l’importante appuntamento del 23 aprile.

“Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra. Simeone ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali. La squadra osserverà riposo nella giornata di domani” recita la sezione finale del comunicato ufficiale odierno dei quasi campioni di Italia.