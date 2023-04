La Juventus è solo un ricordo: lo attende…la cassaforte degli Elkann!

Questa stagione è stata davvero molto tribolata per la Juventus e in questi mesi ci sono degli importanti obiettivi sportivi da raggiungere.

La formazione di Allegri è impegnata in questo finale su tre fronti. Spera di riuscire a portare a casa almeno un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League. E sta cercando con tutte le sue forze di agguantare un piazzamento utile per poter accedere alla prossima edizione della Champions League.

Se sul campo si sta cercando di dare il massimo per ottenere i risultati sperati, dall’altro c’è una società che è in fase riorganizzativa dopo i grandi cambiamenti che ci sono stati negli scorsi mesi. Con il presidente Agnelli e tutto il Cda che ha rassegnato le dimissioni, portando la proprietà ad affidare il club a nuovi dirigenti. Il “caso plusvalenze” ha portato a 15 punti di penalizzazione e ora i tifosi sperano che non arrivino altre sanzioni dalle altre inchieste in corso.

Juventus, l’ex presidente Agnelli pronto a trasferirsi in Olanda

Si è chiusa dunque una grande era per la Juve, quella legata alla presidenza di Andrea Agnelli. Che chiaramente rimane il primo tifoso di una squadra indissolubilmente legata al nome della sua famiglia. Il nipote di Gianni starebbe totalmente per cambiare vita.

⬇️#Agnelli lascerà Torino per trasferirsi ad Amsterdam con la compagna Deniz. Comincerà presto a colorare la "pagina bianca" dopo le dimissioni da #Juventus, EXOR e Stellantis e un po' di vacanza. Non a caso l'Olanda perché c'è la sede della cassaforte #Elkann-Agnelli — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) April 7, 2023

Su “Cronaca Qui” si riporta l’indiscrezione secondo la quale l’ex presidente Agnelli lascerà Torino per trasferirsi ad Amsterdam con la compagna Deniz. Non a caso in Olanda, dove di fatto c’è la sede della cassaforte Elkann-Agnelli. Per lui una nuova pagina della sua vita da scrivere dopo le dimissioni da Juventus, Exo e Stellantis.