“Un motivo ci sarà”: Juventus in tribunale, l’ex Roma al veleno

Così, infatti, l’ex Roma, Sabatini ha parlato dell’attuale situazione dei bianconeri: “Juventus sempre sulla graticola del Tribunale? Un motivo evidentemente ci sarà. Non sono altri uomini a metterli sulla graticola, ma ci si mettono da soli” .

Juventus, l’ex Roma Sabatini parla in un’intervista

Certamente, adesso, i bianconeri dovranno capire dalla prossima sentenza se riavranno quei quindici punti che adesso la separano ancora, momentaneamente, dalle posizioni alte della classifica. Ciononostante, però, la squadra di Allegri sta continuando un percorso importante ottenendo risultati più che soddisfacenti.

Questa stagione è, certamente, travagliata ma i bianconeri stanno avendo una serie di risultati positivi, in primis in campionato e adesso, proprio in questo mese, sarà anche cruciale il ritorno di Coppa Italia contro l’Inter: partita che si deciderà, proprio, a San Siro per garantirsi un posto in finale della competizione. Inoltre, i ragazzi di Allegri avranno un’altra partita importante contro lo Sporting per la qualificazione ai turni successivi della competizione europea. Staremo a vedere quali risposte si avranno sul campo che, come sostiene lo stesso Allegri, è ciò su cui, attualmente, la Juventus deve concentrare le sue forze. In attesa, inoltre, di capire cosa succederà anche dall’extra campo.