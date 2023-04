Calciomercato Juventus, colpaccio dalla Roma: Allegri ha detto sì

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti al colpaccio dalla Roma. Anche Massimiliano Allegri ha detto di sì

Il colpo in corsia. Un colpo dalla Roma per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in bianconero. E non parliamo di Dybala. La Joya infatti a Torino non giocherà più.

Ma, dalla Spagna, rimbalza una notizia clamorosa: la Juventus infatti starebbe pensando, anche per andare a sostituire Alex Sandro che nonostante le voci di un possibile rinnovo non sembra essere così sicuro di rimanere, di riprendersi Spinazzola, l’esterno che in giallorosso, in questa stagione, non sta rendendo al meglio. A dire il vero, dopo l’infortunio al tendine D’Achille che lo ha messo ko all’Europeo, Spinazzola non è stato più lo stesso. Solamente nell’ultimo periodo ha fatto vedere qualcosa. Però alla Juve – secondo quanto scritto da fichajes.net – questo non interesserebbe e sarebbe pronta a riprenderlo.

Calciomercato Juventus, Spinazzola nel mirino

A conferma di questa possibile operazione c’è pure un’altra questione che riguarda la Roma: il giocatore infatti nell’ultimo periodo non sarebbe più intoccabile, anzi, potrebbe essere uno di quelli sacrificabili per rispettare i paletti del fair play finanziario.

E i bianconeri a quanto pare ci starebbero pensando ad un clamoroso ritorno. Anche se, come detto, c’è da valutare la questione Alex Sandro. Su questo fronte sono uscite, come spiegato, alcune voci che vorrebbero il brasiliano pronto a firmare il rinnovo per un’altra stagione sfruttando un’opzione che ci sarebbe sul suo contratto. Ma per il momento, sotto questo aspetto, delle notizie ufficiali non ne sono arrivate.