La scelta di Del Piero: i pro e contro del suo ritorno alla Juventus

I tifosi spingono per un ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus con un ruolo dirigenziale: i pro e i contro

Nel calcio moderno sono tante le bandiere che sono diventati dirigenti nei rispettivi club. Molti di loro tutt’ora hanno un ruolo di grande spicco all’interno delle rispettive società.

Manuel Rui Costa ad esempio oggi è il presidente del Benfica, dopo esserne stato un simbolo in campo per 5 stagioni e prima ancora nelle giovanili. Caso simile è quello di Juan Roman Riquelme che dopo essere stato una bandiera del Boca Juniors, oggi ricopre il ruolo di vice-presidente. Stesso ruolo ricoperto da Javier Zanetti nell’Inter. In Italia un altro esempio di questo tipo è Paolo Maldini che ha trascorso tutta la sua carriera con i colori rossoneri tatuati addosso e oggi è il direttore dell’area tecnica del Milan. La sua figura ha un grande valore all’interno del club, sia per quanto riguarda il suo lavoro dietro le quinte che per quello che concerne il suo rapporto con la squadra e con la stampa. Forse è proprio di una figura del genere che avrebbe bisogno la Juventus e in questo senso chi meglio di Alessandro Del Piero.

Juventus, i tifosi spingono per il ritorno di Del Piero in società

L’ex capitano bianconero di recente è stato acclamato all’Allianz Stadium, durante la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter dove si trovava in tribuna.

Alex Del Piero è senza dubbio la bandiera per eccellenza dell’ultimo ventennio bianconero e i tifosi spingono per un suo ritorno in società. Come raccontato per grandi numeri 10 come Rui Costa, Riquelme, oggi figure di spicco dei rispettivi club, anche Del Piero ha lo status e le carte in regola per ricoprire un ruolo del genere. La società in questo momento, però, appare prudente e prende tempo. In passato è glorioso l’esempio di Boniperti, “presidentissimo” della Juventus dopo essere stato un fuoriclasse in campo. Ci sono stati anche ritorni negativi, tipo quello di Chinaglia nella Lazio da presidente. Sicuramente figure di spicco come Del Piero per la Juventus o Totti per la Roma, rischiano di diventare ingombranti e allo stesso tempo possono subire una pressione maggiore. Maldini, invece, è riuscito a reinventarsi, imponendosi nel nuovo ruolo dirigenziale, a prescindere dalle gesta in campo. Ad oggi Paolo è un punto di riferimento per il mondo Milan ed è quello che i tifosi sperano che possa diventare Del Piero per la Juventus. Fin ora non ha mai ricoperto un ruolo da dirigente ma chissà che non possa essere arrivato il momento.