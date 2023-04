Calciomercato Juventus, Zakaria giallorosso: la formula è quella giusta

Calciomercato Juventus, Zakaria in giallorosso e addio definitivo. Ecco lo scenario che accontenta tutti, gli ultimi aggiornamenti.

Sono state e saranno settimane molto particolari in casa bianconera, laddove la sconfitta con la Lazio non deve in alcun modo cancellare quanto di buono fatto vedere fino a questo momento. Non manca certamente agli uomini di Allegri consapevolezza nei propri mezzi e nelle proprie qualità, oltre che nella presenza di tanti obiettivi ancora vividi e da inseguire fin quando possibile.

In attesa dei responsi del 19 aprile che, con il dispiacere di Mourinho e tanti altri, potrebbero riportare la Vecchia Signora nuovamente al secondo posto, la squadra di Allegri sa di dover restare concentrati anche su un percorso europeo sottintendente ancora plurime possibilità di fare bene e valorizzare una competizione il cui approdo è stato inizialmente emblema del fallimento Champions ma che al giorno d’oggi potrebbe divenire matrice di un percorso in grado di regalare nuovi trofei al club.

Calciomercato Juventus, Zakaria in giallorosso: il Galatsaray fa sul serio

Troppo importante, dunque, restare concentrati sul ‘ qui e ora’, prima di approfondire discorsi di natura societaria e di mercato che non poche novità potrebbero generare tra le fila juventine. Diversi addii sono certamente previsti a partire dal mese di giugno e potrebbero rappresentare genesi di rinforzi e nuovi approdi.

Tra le sicura uscite, come riferiscono in Turchia, potrebbe esserci Denis Zakaria, centrocampista svizzero prelevato per una cifra quasi irrisoria nel calciomercato invernale di due anni fa, grazie alla capacità della società di muoversi in anticipo su un profilo che da lì a poco sarebbe andato in scadenza contrattuale. L’esperienza a Torino dell’elvetico non è stata delle migliori e nemmeno il prestito al Chelsea sembrerebbe aver permesso lui di ritrovare fiducia e forma vantate ai tempi della Bundes.

Tornando alle indiscrezioni turche, il suo futuro potrebbe tingersi di giallorosso. Il riferimento non è però della Roma (che lo ha seguito in passato) ma al Galatasaray, in questa fase intenzionato ad approfondire i discorsi con il club torinese per un prestito temporaneo.